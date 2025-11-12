Cum s-au cunoscut Mariana și Horia Moculescu. Povestea care s-a transformat într-un coșmar

Horia Moculescu, unul dintre cei mai apreciați compozitori români, s-a stins din viață miercuri, 12 noiembrie, la vârsta de 88 de ani. Deși a fost căsătorit de patru ori, în ultimele sale clipe nu a avut nicio parteneră alături. Cea mai mediatizată și controversată dintre iubirile sale a fost relația cu Mariana Moculescu, femeia care i-a fost soție timp de 11 ani și mama fiicei sale, Nidia.

Povestea lor a început la sfârșitul anilor ’80, când Mariana era o fată de doar 18 ani, iar Horia, un artist consacrat de aproape 50 de ani. Diferența de vârstă de trei decenii nu i-a împiedicat să se îndrăgostească.

„L-am cunoscut când eram foarte tânără. Eram doar un copil, aveam 18 ani. (…) Îl admiram și îl admir ca profesionist”, își amintea Mariana într-un interviu. Pentru ea, compozitorul era o combinație rară de eleganță, umor și talent.

Compozitorul, pe de altă parte, a fost fascinat de tinerețea și ambiția Marianei. În 2013, el a spus că Mariana era foarte frumoasă și talentată la vremea respectivă.

„Era foarte frumușică, la vârsta respectivă. Cânta foarte bine la vioară… Văzând atâtea calități în ea, căci era o fată cultivată – scrie, vorbește fără greșeli, ea e credibilă când o vezi pe post! – am devenit pentru ea un fel de Pygmalion.”

Romantismul nu lipsea din viața lor. Mariana își amintea că Horia era un bărbat galant, atent și neașteptat de tânăr sufletește. „Era foarte romantic, venea la întâlniri cu flori, cu buchete mari de liliac în luna ianuarie. Mă aștepta în gară cu buchete imense de trandafiri”, spunea ea într-o emisiune TV.

În 1989, cei doi s-au căsătorit și, puțin mai târziu, au devenit părinții unei fetițe – Nidia Moculescu, astăzi în vârstă de 35 de ani. În acea perioadă, familia părea unită, iar Horia își continua cariera artistică în paralel cu rolul de tată și soț.

Anii de început s-au transformat treptat în conflicte. Horia Moculescu a spus că diferența de vârstă și ambițiile profesionale au pus presiune pe căsnicie. „Am devenit pentru ea un fel de Pygmalion”, spunea el, sugerând că a ajutat-o să se dezvolte, dar că legătura lor s-a transformat într-o competiție.

Fosta lui soție vedea lucrurile altfel. „Eu singură mi-am îndrumat pașii, pentru că terminasem liceul de muzică și îmi doream foarte mult să am o intrare în showbiz”, declara Mariana ani mai târziu.

În 2000, după 11 ani de mariaj, cei doi au divorțat. Despărțirea a fost intens mediatizată, iar acuzațiile reciproce au umbrit amintirile unei povești care, la început, părea desprinsă dintr-un film romantic.

Despărțirea nu a fost una liniștită. Mariana l-a acuzat pe compozitor de abuz și comportament violent, în timp ce Horia a vorbit despre incompatibilitate și diferențe ireconciliabile. Ea a declarat că, în urma divorțului, a pierdut custodia fiicei și a trecut prin perioade dificile, marcate de depresie.

„M-a sugrumat. M-a torturat psihic. M-a umilit public. M-a aruncat în depresie și spitale”, a spus Mariana într-o declarație din 2025.

Deși viața i-a despărțit definitiv, cei doi au rămas uniți prin fiica lor, Nidia, care i-a fost lui Horia sprijin până în ultimele clipe. După moartea tatălui ei, tânăra a transmis un mesaj emoționant: „Nu pot să respir. Erai aerul meu.”

De-a lungul vieții, Horia Moculescu s-a căsătorit de patru ori. Prima lui soție a fost Aurelia Moculescu, apoi Ulla Britt, o femeie de origine suedeză. Din cel de-al treilea mariaj, cu actrița Ana Maria Moculescu, s-a născut fiul său, Ionuț, care a murit tragic la doar 31 de ani, în 2008.

Relația cu Mariana a fost ultima mare iubire a compozitorului, cea care a rămas în memoria publicului drept cea mai pasională și zbuciumată.

Horia Moculescu a plecat dintre noi la 88 de ani, lăsând în urmă nu doar zeci de melodii care au marcat generații, ci și o viață trăită intens – cu iubiri, regrete și momente de glorie.