Mariana Moculescu, despre starea lui Horia Moculescu: Este victima propriilor vicii

Mariana Moculescu nu s-a arătat deloc panicată când a aflat că fostul ei soț, compozitorul Horia Moculescu, a fost internat de urgență la vârsta de 88 de ani. Ea a spus că acesta nu este sfârșitul fostului ei partener.

Cei doi au divorțat în urmă cu 25 de ani, însă relația lor tensionată și ieșirile publice au continuat mult timp după despărțire. În ciuda distanței și a resentimentelor, Mariana a transmis că nu crede că fostul ei partener se află în pericol major, chiar dacă anii și problemele de sănătate și-au spus cuvântul.

„Toamna, unele boli pulmonare, cum are și Horia, se acutizează. El a mai pățit așa și în alți ani. Din ce m-am interesat, că noi doi nu vorbim, viața lui nu este în pericol. Nu acum îi este sfârșitul, așa cum cred mulți. Așa e bătrânețea”, a spus ea.

Fosta soție a compozitorului a spus că acesta duce o viață atentă, are concerte planificate și continuă să se îngrijească. Ea a adăugat, cu o notă de ironie, că speră ca episodul medical să nu fie o tactică de promovare a spectacolelor.

„Să nu se mai agite lumea, de grija lui, că mai are de trăit, mult și bine. Se îngrijește, mănâncă bine, are programate și niște concerte în noiembrie. Sper să nu fie și un joc de scenă, pentru a atrage lumea la spectacolele lui din această lună”.

Mariana nu a ezitat să reamintească obiceiurile care, în opinia ei, au contribuit la starea actuală a artistului. Ea vorbește despre un Horia Moculescu devorat de vicii.

„El a fumat enorm, câte trei pachete, câte 60 de țigări pe zi. Fumul și toate chimicalele i-au distrus plămânii, acum stă pe oxigen și acasă. A fost un om vicios. A jucat la jocurile de noroc, a fost obsedat chiar. Când nu mai avea bani, juca poker pe bețe de chibrit”.

Mariana a reamintit de momentul în care el a încetat să fumeze, la insistențele ei: „I-am zis să stingă țigara în scrumiera pe care i-o umplusem cu muguri de zambilă. Zic: «Vezi, cum sfârâie florile, când stingi țigara? Așa se întâmplă și cu plămânii tăi». S-a speriat, mi-a dat dreptate”.

Chiar dacă îi dorește sănătate, Mariana Moculescu nu intenționează să meargă să-l vadă pe fostul soț în spital. Rănile trecutului par încă adânci.

„Îi doresc sănătate, dar nu aș merge la el. M-a supărat foarte mult, din cauza lui am rămas fără casă și stau cu chirie. Mi-a luat și fata, pe Nidia. Dar, fiind tatăl fiicei mele, îi urez sănătate! Este un compozitor foarte talentat, un solist de excepție, dar cu mine n-a fost un om bun. Mi-a zdrobit sufletul”potrivit Click.

Surse medicale au confirmat că starea compozitorului este una fragilă, dar stabilă. „Situația este delicată. Problemele de sănătate acumulate, de-a lungul anilor, coroborate cu vârsta, îngreunează tratamentul. Facem tot ce este omenește posibil”, au declarat cadrele medicale.