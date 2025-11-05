Monden
Horia Moculescu, internat în stare gravă la Institutul „Matei Balș”. Compozitorul are 88 de ani
- Maria Dima
- 5 noiembrie 2025, 21:53
Compozitorul Horia Moculescu, în vârstă de 88 de ani, se află internat în Secția de ATI a Institutului „Matei Balș”, starea sa fiind gravă, potrivit surselor medicale citate de news.ro.
În ultimii ani, Moculescu a avut mai multe probleme de sănătate, afectate fiind mai multe organe, iar starea sa a fost considerată fragilă.
În vara acestui an, compozitorul a fost văzut într-un scaun cu rotile, vizibil slăbit. Ulterior, el a clarificat că nu era un scaun cu rotile propriu-zis, ci unul de birou cu roți, menționând totodată că urma de mai mulți ani un tratament și că sănătatea sa nu era una bună.
