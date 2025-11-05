Horia Moculescu, internat în stare gravă la Institutul „Matei Balș”. Compozitorul are 88 de ani

Compozitorul Horia Moculescu, în vârstă de 88 de ani, se află internat în Secția de ATI a Institutului „Matei Balș”, starea sa fiind gravă, potrivit surselor medicale citate de news.ro.

În ultimii ani, Moculescu a avut mai multe probleme de sănătate, afectate fiind mai multe organe, iar starea sa a fost considerată fragilă.

În vara acestui an, compozitorul a fost văzut într-un scaun cu rotile, vizibil slăbit. Ulterior, el a clarificat că nu era un scaun cu rotile propriu-zis, ci unul de birou cu roți, menționând totodată că urma de mai mulți ani un tratament și că sănătatea sa nu era una bună.

