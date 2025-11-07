Monden

Starea de sănătate a lui Horia Moculescu s-a înrăutățit. Cele mai noi informații

Comentează știrea
Starea de sănătate a lui Horia Moculescu s-a înrăutățit. Cele mai noi informațiiSursă foto: Captură de ecran Youtube
Din cuprinsul articolului

Compozitorul Horia Moculescu, în vârstă de 88 de ani, a fost internat de urgență la secția ATI aInstitutului „Matei Balș” din București, starea sa de sănătate fiind monitorizată atent de medici.

Starea de sănătate a lui Horia Moculescu, grav afectată de afecțiuni cronice

Afecţiunile cronice mai vechi au dus la o deteriorare semnificativă a stării de sănătate a compozitorului Horia Moculescu. Medicii de la Institutul „Matei Balș” au confirmat că starea acestuia „nu este deloc bună”.

„Nu este bine. Problemele de fond, cu vârsta, din păcate, îşi spun cuvântul. Noi facem tot ce este omeneşte posibil”, au declarat doctorii de la „Matei Balş”.

Cadrele medicale depun toate eforturile pentru a-l stabiliza, dar rămân rezervați până când acest lucru se va întâmpla. Medicii au transmis că starea pacientului „nu este bine” și că problemele de fond, asociate vârstei, „îşi spun cuvântul”, asigurând că fac tot ce se poate pentru a-l vindeca.

Nicușor Dan invită mediul de afaceri privat să propună soluții politice concrete
Nicușor Dan invită mediul de afaceri privat să propună soluții politice concrete
Weekend cu vreme rea. Cod galben de ploi abundente și ninsori anunțate de ANM
Weekend cu vreme rea. Cod galben de ploi abundente și ninsori anunțate de ANM

Compozitorul suferă de sindromul Morton de câțiva ani

În urmă cu câteva luni, compozitorul Horia Moculescu a declarat că, deși urmează un  tratament de ani buni, „lucrurile nu sunt grave, dar nu sunt bine”, menționând că vârsta de 88 de ani îi influențează starea sa de sănătate.

Institutul Matei Balș.

Institutul Matei Balș. Sursa foto: Arhiva EVZ

De mai bine de 17 ani, artistul suferă de sindromul Morton, pentru care a fost supus la două intervenţii chirurgicale în ultimii cinci ani. În ciuda tratamentelor și investigațiilor, Moculescu a trăit cu dureri persistente în ultimii ani.

Horia Moculescu a fost surprins într-un scaun cu rotile

În cursul verii, maestrul Horia Moculescu a fost filmat într-un scaun cu rotile, vizibil slăbit, într-o înregistrare realizată de compozitorul Mihai Alexandru. Postarea menționa că artista Nidia Mihaela Moculescu îl ajuta în mișcările prin parc.

Ulterior, Horia Moculescu a precizat că nu era vorba despre un scaun cu rotile propriu-zis, ci despre un scaun de birou cu roți. Artistul a recunoscut că urmează de mai mulți ani un tratament medical și că starea sa de sănătate nu este una bună.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:12 - Starea de sănătate a lui Horia Moculescu s-a înrăutățit. Cele mai noi informații
12:03 - Nicușor Dan invită mediul de afaceri privat să propună soluții politice concrete
11:56 - Miss Mexic, noi dezvăluiri despre incidentul de la Miss Universe. Scandalul ia amploare
11:51 - Vitalitas: primul centru de neurofeedback pentru seniori
11:50 - Un comunist la New York și o vizită de consolare la București . 7x7, analiza săptămânii
11:38 - Weekend cu vreme rea. Cod galben de ploi abundente și ninsori anunțate de ANM

HAI România!

Un comunist la New York și o vizită de consolare la București . 7x7, analiza săptămânii
Un comunist la New York și o vizită de consolare la București . 7x7, analiza săptămânii
Europa mea. Între geniu, confort și ridicol
Europa mea. Între geniu, confort și ridicol
Un medic la 4.000 de oameni în rural. Radiografia sistemului stomatologic din România
Un medic la 4.000 de oameni în rural. Radiografia sistemului stomatologic din România

Proiecte speciale