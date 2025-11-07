Starea de sănătate a lui Horia Moculescu s-a înrăutățit. Cele mai noi informații

Compozitorul Horia Moculescu, în vârstă de 88 de ani, a fost internat de urgență la secția ATI aInstitutului „Matei Balș” din București, starea sa de sănătate fiind monitorizată atent de medici.

Afecţiunile cronice mai vechi au dus la o deteriorare semnificativă a stării de sănătate a compozitorului Horia Moculescu. Medicii de la Institutul „Matei Balș” au confirmat că starea acestuia „nu este deloc bună”.

„Nu este bine. Problemele de fond, cu vârsta, din păcate, îşi spun cuvântul. Noi facem tot ce este omeneşte posibil”, au declarat doctorii de la „Matei Balş”.

Cadrele medicale depun toate eforturile pentru a-l stabiliza, dar rămân rezervați până când acest lucru se va întâmpla. Medicii au transmis că starea pacientului „nu este bine” și că problemele de fond, asociate vârstei, „îşi spun cuvântul”, asigurând că fac tot ce se poate pentru a-l vindeca.

În urmă cu câteva luni, compozitorul Horia Moculescu a declarat că, deși urmează un tratament de ani buni, „lucrurile nu sunt grave, dar nu sunt bine”, menționând că vârsta de 88 de ani îi influențează starea sa de sănătate.

De mai bine de 17 ani, artistul suferă de sindromul Morton, pentru care a fost supus la două intervenţii chirurgicale în ultimii cinci ani. În ciuda tratamentelor și investigațiilor, Moculescu a trăit cu dureri persistente în ultimii ani.

În cursul verii, maestrul Horia Moculescu a fost filmat într-un scaun cu rotile, vizibil slăbit, într-o înregistrare realizată de compozitorul Mihai Alexandru. Postarea menționa că artista Nidia Mihaela Moculescu îl ajuta în mișcările prin parc.

Ulterior, Horia Moculescu a precizat că nu era vorba despre un scaun cu rotile propriu-zis, ci despre un scaun de birou cu roți. Artistul a recunoscut că urmează de mai mulți ani un tratament medical și că starea sa de sănătate nu este una bună.