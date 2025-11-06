„Împreună pentru familie!”. Campanie pentru susținerea cuplurilor cu probleme de fertilitate, lansată de Primăria Voluntari

Campania „Împreună pentru familie!", un proiect organizat de Asociația Română pentru Reproducere Umană, a fost lansată sub patronajul Primăriei Oraşului Voluntari, cu susţinerea Companiei MERCK România care sprijină activ astfel de inițiative naționale și locale şi a partenerilor de la Clinica GENESIS Athens.

Campania își propune să crească nivelul de conștientizare şi educare a publicului privind problema infertilității și să creeze o oportunitate de dialog între cetățeni, specialişti, societăţi medicale, asociaţii de pacienţi și autorități.

Alături de reprezentanţi ai Primăriei Oraşului Voluntari, la evenimentul de lansare au fost prezenţi experţi şi specialişti în domeniu (medici, specialişti obstetrică-ginecologie, cu competențe în tratamentul infertilității cuplului și reproducere umană asistată, medici de familie), reprezentanţi ai sponsorilor şi partenerilor care susţin acest proiect generos, o iniţiativă importantă pentru susținerea persoanelor care se confruntă cu infertilitatea.

Au fost prezenți: Ana Maria Pascu, Head of Market Access Pricing & Public Affairs, MERCK România, Dr. Mădălina Popescu, medic specialist obstetrică-ginecologie, Clinica Genesis Athens, Prof. Dr. Mihaela-Adela Iancu, medic primar medicină de familie & Profesor Universitar, UMF „Carol Davila”, Disciplina Medicina de Familie II, Dr. Isam Al Jashi, Șef lucrări, medic primar obstetrică-ginecologie, Clinica Sanador şi Cabinet medical individual ’’Dr. Al Jashi Isam’’.

De asemenea, au participat Dr. Mirela Niculae, medic hematologie clinică, Institutul Național de Boli Infecțioase ’’Prof. Dr. Matei Balș’’ şi Clinica „Medicavol” Voluntari, Dr. Corina Gică, expert infertilitatea cuplului, Clinica „Umana Fertility”, Theodora Popescu,reprezentanta Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale prin care a fost implementat programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalității - FIV, Alexandra Weichel, coordonatoarea Programului Local ‘’FIV pentru Sectorul 2’’, DGASPC Sector 2.

În deschiderea evenimentului, Andreea Constantinescu, reprezentanta Primăriei Oraşului Voluntari, a declarat:

„Mă bucur să vă urez bun venit la această întâlnire dedicată unui subiect de profundă importanță pentru viitorul comunităților noastre: sprijinul real pentru cuplurile care își doresc un copil și pentru dezvoltarea programelor locale de fertilizare in vitro. În fiecare zi, în activitatea noastră, întâlnim povești de viață care ne amintesc că dincolo de statistici și politici publice există oameni — familii tinere care se confruntă cu teama, incertitudinea, așteptarea. Pentru mulți dintre ei, FIV nu este doar o opțiune medicală, ci singura șansă la împlinirea unui vis.

De aceea, implicarea autorităților locale nu este un gest simbolic, ci un act concret de solidaritate și responsabilitate socială. Programele locale FIV, atunci când sunt bine gândite, pot face diferența dintre speranță și resemnare. Ele aduc mai aproape medicina de oameni, oferă sprijin financiar și emoțional, reduc barierele birocratice și redau încrederea tinerelor familii în instituțiile publice. În plus, aceste inițiative au un impact demografic pe termen lung și contribuie la revitalizarea comunităților noastre.

Astăzi, mai mult ca oricând, trebuie să consolidăm parteneriatele dintre administrația locală, mediul medical și societatea civilă, pentru a construi o rețea de sprijin coerentă și empatică. Fiecare copil născut printr-un astfel de program este nu doar o bucurie pentru o familie, ci un semn al unei comunități care crede în viață, în viitor și în solidaritate. Le mulțumesc tuturor celor implicați — medicilor, specialiștilor, autorităților locale, dar mai ales familiilor care ne arată, zi de zi, ce înseamnă curajul de a spera. Să continuăm împreună să transformăm această speranță în realitate!”.

Prof. Univ. Dr. Radu Vlădăreanu, medic primar obstetrică-ginecologie la Spitalul Universitar de Urgență „Elias” şi Președinte al Asociației pentru Reproducere Umană din România a menţionat, a declarat: „Infertilitatea nu este doar o problemă medicală, ci una profund umană care atinge visul oricărei familii care vrea să dea viaţă.

Campania care a fost lansată astăzi de către Primăria Voluntari, are menirea de a aduce în prim-plan, nu doar cifre şi statistici, ci emoţiile, speranţele şi curajul celor care se confruntă cu această provocare. Este esenţial să vorbim deschis despre infertilitate, să înlăturăm stigmatul care o înconjoară şi să încurajăm accesul la informaţie, prevenţie şi la tratamente moderne.

Medicina românească are resurse, soluţii şi profesioniști dedicaţi, dar mai presus de toate are nevoie de o comunitate care să susţină cu empatie si respect fiecare cuplu care a ales să meargă pe acest drum. Felicit iniţiativa Primăriei din Voluntari şi pe toţi aceia care contribuie la realizarea acestui program, pentru implicare şi responsabilitate socială. Doar împreună putem să transformăm tăcerea în speranţă şi speranţa in viaţă!”

Prof. Dr. Mihaela Adela Iancu, medic primar medicină de familie şi Profesor Universitar, UMF „Carol Davila” - Disciplina Medicina de Familie II, a vorbit despre importanța medicului de familie în susținerea cuplurilor care își doresc un copil: „Vă mulţumesc pentru invitaţie şi sunt onorată să particip la acest eveniment atât de important pentru comunicate şi vreau să vă felicit pentru acest demers şi pentru suportul pe care Administraţia Locală – Primăria Voluntari îl va acorda celor implicaţi, beneficiari – familiile, cuplurile infertile, experiţi şi specialişti. Unde poate fi un medic de familei, decât alături de familie?!

Ne confruntăm tot mai des cu această problemă, care devine tot mai actuală, cu implicaţii în societate, pe termen scurt, dar şi pe termen lung şi cred că punctul nostru de plecare îl reprzintă comunciarea şi informarea! Multe dintre cuplurile din ziua de azi se gândesc la un copil, ca la un proiect îndepărtat şi, atunci când în sfârşit au hotărât că a sosit momentul de a-şi mări familia, află că este deja prea târziu... Aceste aspecte trebuiesc cunoscute, iar medicul de familie are un rol foarte important în acest demers şi poate să răspundă oricăror întrebări şi poate veni în întâmpinarea problemelor legate de infertilitate aunui cuplu, indiferent de vârstă”.

Dr. Mădălina Popescu, de la Clinica de Fertilizare în Vitro GENESIS Athens, a atras atenția că femeile care apelează la fertilizarea in vitro trebuie să ştie, înainte de toate, dacă rezerva ovariană este una optimă:

„Mulţumesc pentru privilegiul de a face parte din această campanie de informare şi ajutorare a familiilor care străduiesc să aibă un copil, dar pentru care acest vis devine tot mai îndepărtat şi, uneori imposibil. Cauzele sunt multiple: stresul cotdian, grijile, lipsurile materiale, amânarea acestui moment până când viitorii părinţi vor avea o situaţie materială care să le permită creşterea şi educarea unui copil.

Remarc importanţa implicării Primăriei din Voluntari prin vocea sa mult mai puternică prin care poate ajunge la cât mai mulţi beneficiari. Prevenţia este cea mai bună soluţie, iar femeile care apelează la fertilizarea in vitro, trebuie să ştie, înainte de toate dacă rezerva ovariană este una optimă. Se ştie că atât cantitatea, cât și calitatea ovocitelor – ovulelor, pe care o femeie le are în ovare scad odată cu înaintarea în vârstă… deja se constată că, după 35 de ani aceasta scade dramatic şi de aici şansa de a obţine o sarcină scade considerbail şi, cu timpul se ajunge imposibilitatea de a mai avea copii; chiar şi procedura de fertilizare in vitro”.

Partener în acest proiect, Clinica GENESIS Athens, oferă 300 de testări ovariene gratuite pentru a afla dacă sunt sau nu probleme de inferilitate. Infertilitatea nu este doar o problemă personală a celor care doresc să devină părinţi, ci una socială care are deja consecinţe îngrijorătoare demografice. În România cifrele sunt îngrijorătoare: în 2024 s-au născut sub 150.000 de copii, în 2023, şi mai puţini – rata natalităţii fiind în prăbuşire, cu 7 naşteri la mia de locuitori, iar în 2022 s-au născut cei mai puţin copii din 1930, încoace!

Dr. Corina Gică, expert infertilitatea cuplului, Clinica Umana Fertility, a declarat că infertilitatea există în proporții egale și la bărbați, și la femei: „Mă bucur mult când observ că medicii, cei din industria farma, autoritaţile locale şi asociaţiile de pacienţi se preocupă de această problemă tot mai acută nu numai la nivel naţional, ci şi mondial; mai mut, am constatat faptul că, spre deosebire de Bucureşti, chiar şi în marile oraşe problema infertilitţii cuplurilor este o constantă.

Înaintarea în vârstă este principala cauză, amânarea aducerii pe lume a unui copil şi începerea unui tratament la vârsta de peste 35-40 de ani, iar infertilitatea există în proporţii egale şi la femei, şi la bărbaţi pentru care subiectul este unul tabu. Vă felicit pentru acest demers atât de necesar şi pentru implicarea în această campanie care se lansează astăzi”.

Dr. Isam Al Jashi, Șef lucrări, medic primar obstetrică-ginecologie, Clinica Sanador şi Cabinet medical individual ’’Dr. Al Jashi Isam’’: „Aşa cum a remarcat şi coelga mea, bărbaţii acceptă foaret greu să vină la o consultaţie, pentru că nu vor să accepte faptul că ei ar putea fi cauza şi nu soţie sau partenera de viaţă. Salut iniţiativa Primăriei Voluntari pentru demararea acestui proiect atât de important, mai ales că există şansa ca problemele incipiente de infertiilitate să fie rezolvate mai uşor, înainte a ajunge la fertilizarea in vitro la care tot mai multe cupluri, chiar şi tinere apelează în mod direct. Vă stau de acum la dipoziţie pentru orice sfat şi întrebare şi cred că împreună vom putea rezolva aceste probleme tot mai întâlnite în societate”.

Ana Maria Pascu, Head of Market Access Pricing & Public Affairs, MERCK România: „Este o onoare să particip la evenimentul de astăzi care se desfasoara in Săptămâna Europeană a Fertilității. Ca reprezentant al unei companii private, salut implicarea autorităților locale, a comunităților locale , în asigurarea populatiei la un acces optim si cat mai timpuriu la serviciile de sănătate reproductivă.

Împărtășim o responsabilitate colectivă de a sprijini persoanele și cuplurile care doresc să aibă copii, promovând astfel creșterea generațiilor viitoare. Parteneriatele public-private sunt esențiale pentru crearea unui impact pe termen lung și sustenabil, în special în domeniul sănătății reproductive, unde conștientizarea, accesibilitatea și costurile încă prezintă provocări semnificative. MERCK România sprijină activ inițiativele naționale și locale, cum ar fi colaborarea cu ARUR și programul -2 pentru o nouă viață- din sectorul 2, campania care se concentrează pe creșterea conștientizării și educarea publicului despre fertilitate.

Prin parteneriate cu autoritățile, societățile medicale și asociațiile de pacienți, putem schimba mentalitatea de la simpla planificare familială la o abordare mai cuprinzătoare care pune accent pe construirea unei familii, dezvoltarea, planificarea politicilor și implicarea comunității, asigurând accesul la serviciile de sănătate reproductivă. În plus, aceste inițiative locale demonstrează că voința și angajamentul puternic la nivel comunitar pot îmbunătăți semnificativ capacitatea cetățenilor de a-și realiza visurile de a deveni părinți.

Această campanie un exemplu de parteneriat public-privat de succes destinat să sprijine creșterea generațiilor viitoare, și încurajăm alte autorități locale să adopte inițiative similare în beneficiul persoanelor și cuplurilor care doresc să devină părinți. Rolul nostru ca si companie de sănătate depășește livrarea de medicamente si terapeii inovatoare ; ne străduim să fim un partener strategic atât pentru factorii de decizie, cât și pentru societate. Un exemplu deosebit este Programul nostru de Beneficii pentru Fertilitate, care, începând din 2024, a oferit suport financiar și emoțional angajaților care se confruntă cu infertilitatea, indiferent de gen sau statut marital.

Această inițiativă, parte a unei politici globale care acoperă peste 63.000 de angajați, reflectă convingerea noastră că promovarea unei culturi de lucru prietenoase cu familia este atât o obligație morală, cât și un catalizator pentru schimbări sociale pozitive”.

Moderatorul conferinţei a fost jurnalista Mihaela Bîrzilă de la Antena 3 CNN.