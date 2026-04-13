Democratul Eric Swalwell nu mai candidează la funcția de guvernator al Californiei din cauza scandalului de agresiune sexuală

Democratul Eric Swalwell nu mai candidează la funcția de guvernator al Californiei din cauza scandalului de agresiune sexualăEric Swalwell, acuzat de agresiune sexuală. Sursa foto: captură video
Democratul american Eric Swalwell și-a suspendat candidatura la funcția de guvernator al Californiei, pe fondul unor acuzații grave dezvăluite de o publicație din SUA. Politicianul și-a cerut scuze pentru deciziile anterioare, dar neagă acuzațiile, relatează foxnews.com.

Eric Swalwell și-a suspendat candidatura la funcția de guvernator al Californiei după apariția unor acuzații grave în presă

Democratul Eric Swalwell a anunțat că își suspendă campania pentru funcția de guvernator al Californiei, invocând probleme personale și controversele recente apărute în spațiul public. Declarația a fost publicată pe platforma X.

Îmi suspend campania pentru funcția de guvernator. Familiei mele, echipei, prietenilor și susținătorilor mei le cer iertare pentru erorile de judecată pe care le-am făcut în trecut”, a transmis acesta.

Politicianul a spus că va continua să respingă acuzațiile care i se aduc, dar că acestea trebuie tratate în afara unei campanii electorale. „Voi lupta împotriva acuzațiilor grave și false care au fost formulate — însă aceasta este lupta mea personală, nu a unei campanii”, a declarat el.

Democratul Eric Swalwell

Democratul Eric Swalwell. Sursa foto: captură video

Democratul Eric Swalwell, candidat important la funcţia de guvernator al Californiei, acuzat de agresiune sexuală

Controversa a izbucnit după publicarea unui articol în San Francisco Chronicle, care prezintă mărturii detaliate ale unei femei. Aceasta îl acuză pe Swalwell de abordarea unor femei aflate în stare de ebrietate, presiuni asupra unor angajate și solicitarea de imagini explicite.

Informațiile au fost amplificate și în mediul online de Cheyenne Hunt, fostă angajată pe Capitol Hill, care a susținut că mai multe femei ar fi fost victimele unor agresiuni sexuale.

Lideri politici au cerut o investigație transparentă în cazul lui Eric Swalwell

Pe măsură ce cazul a devenit public, mai mulți lideri politici au cerut retragerea lui Swalwell din cursă și clarificarea situației în afara campaniei electorale.

Nancy Pelosi, membră a Camerei Reprezentanților a Statelor Unite ale Americii, a declarat că acuzațiile trebuie tratate cu maximă seriozitate. „Tânăra care a formulat acuzații serioase împotriva lui Swalwell trebuie respectată și ascultată. Această situație extrem de sensibilă trebuie investigată în mod corespunzător, cu transparență și responsabilitate deplină. Așa cum am discutat cu Swalwell, este clar că acest lucru trebuie realizat în afara unei campanii pentru funcția de guvernator”, a spus ea.

Și alți democrați au reacționat public. Ruben Gallego, senator al SUA, a spus: „Am citit relatarea din San Francisco Chronicle și o iau în serios. Ceea ce este descris este de neapărat de condamnat. Femeile care vin cu astfel de mărturii merită să fie ascultate cu respect, nu puse sub semnul întrebării sau respinse.

nany pelosi

Nancy Pelosi / Sursa foto. Twitter

La rândul său, Ted Lieu, membru al Camerei Reprezentanților a Statelor Unite ale Americii, și-a retras sprijinul politic: „Având în vedere acuzațiile recente la adresa reprezentantului Eric Swalwell, îmi retrag susținerea pentru campania sa pentru funcția de guvernator.

Echipa lui Swalwell a respins acuzațiile, pe care le consideră motivate politic

Înainte de retragere, biroul democratului a reacționat public printr-un purtător de cuvânt. Acesta a calificat informațiile drept neadevărate și motivate politic.

Acest zvon fals și revoltător este răspândit cu 27 de zile înainte de începerea alegerilor de către adversari aflați în dificultate, care, din păcate, s-au aliat cu teoreticieni ai conspirației MAGA, deoarece știu că Eric Swalwell este favorit în această cursă”, a declarat reprezentantul său pentru presă.

Retragerea a schimbat echilibrul într-o cursă electorală deja competitivă

Ieșirea lui Swalwell din competiție complică lupta pentru succesiunea actualului guvernator, Gavin Newsom, care nu mai poate candida din cauza limitelor de mandat.

Printre candidații democrați rămași se numără Katie Porter, Tom Steyer, Xavier Becerra și Antonio Villaraigosa.În tabăra republicană, competiția îi include pe Steve Hilton și Chad Bianco. Donald Trump și-a exprimat sprijinul pentru Hilton, însă acesta nu a reușit să obțină susținerea oficială a partidului la convenția statală.

Calendarul electoral rămâne neschimbat înaintea scrutinului din iunie

Alegerile sunt programate pentru 2 iunie, iar votul anticipat începe pe 4 mai. Sistemul electoral din California permite participarea tuturor candidaților pe același buletin de vot, indiferent de partid, primii doi clasați urmând să avanseze în alegerile generale din noiembrie.

Înainte de retragere, sondajele îl indicau pe Swalwell drept unul dintre principalii candidați democrați, ceea ce face ca evoluția cursei să fie, în prezent, mai dificil de anticipat.

Îți transformi copiii în monștri? Adevărul dur despre societatea „de unică folosință"
Îți transformi copiii în monștri? Adevărul dur despre societatea „de unică folosință”
Cum a ajuns Donald Trump să declanșeze un război pe care aproape nimeni din jurul său nu îl voia?
Cum a ajuns Donald Trump să declanșeze un război pe care aproape nimeni din jurul său nu îl voia?
Dan Andronic: Nu există standard pentru a dărui. Zona bună e acolo unde te simți bine
Dan Andronic: Nu există standard pentru a dărui. Zona bună e acolo unde te simți bine

