Consumul ocazional de cannabis în rândul bărbaților, asociat cu riscul crescut de avort spontan. Explicația oamenilor de știință

Un obicei din ce în ce mai răspândit în SUA ar putea afecta calitatea spermei și ar putea fi asociat cu o dublare a riscului de avort spontan în primele săptămâni. Dr. Natalie Crawford, medic specialist în endocrinologie reproductivă, a explicat într-un episod recent al podcastului „Huberman Lab” că acest detaliu poate influența modul în care va arăta natalitatea peste Ocean, potrivit NYPost.

„Este unul dintre cei mai importanți factori care pot fi schimbați acum pentru a îmbunătăți fertilitatea” , a explicat Dr. Natalie Crawford.

La nivel național, 24 de state americane și Districtul Columbia au legalizat consumul recreațional de marijuana pentru adulți, iar alte 18 state permit utilizarea în scopuri medicale. Această tendință de legalizare din ultimele două decenii a fost însoțită de o creștere semnificativă a consumului.

În prezent, aproximativ 18 milioane de americani consumă zilnic, depășind pentru prima dată, din 2022, numărul celor care consumă alcool cu aceeași frecvență. Totuși, cercetările arată că inclusiv consumul săptămânal ar putea afecta fertilitatea.

Un studiu din 2019, realizat de cercetători de la Boston University, a analizat datele a peste 1.400 de cupluri heterosexuale din SUA și Canada care încercau să obțină o sarcină. Participanții au fost chestionați periodic cu privire la obiceiurile lor, inclusiv consumul de cannabis.

Cercetătorii au descoperit că bărbații care consumau marijuana cel puțin o dată pe săptămână aveau aproximativ un risc dublu ca sarcina partenerei să se încheie prin avort spontan, comparativ cu cei care nu consumau. Această asociere a rămas valabilă chiar și după ce au fost luați în calcul alți factori, inclusiv consumul de cannabis în cazul viitoarelor mame.

În cazurile de pierdere a sarcinii, acestea au avut loc de obicei în jurul săptămânii a șasea de sarcină, iar după opt săptămâni legătura observată a devenit mult mai slabă.

„Există receptori în țesutul testicular și în spermatozoizi, iar atunci când un bărbat consumă marijuana, substanța activă THC se leagă de acești receptori și poate influența funcționarea lor”, a explicat Alyssa Harlow, cercetător la Boston University School of Public Health și autoare principală a studiului.

Consumul de canabis în cazul ambilor parteneri poate afecta sarcina

Aceste rezultate susțin ipoteza că marijuana ar putea influența etapele timpurii ale sarcinii prin afectarea calității spermei.

Dr. Crawford a descris cannabisul ca fiind „foarte dăunător” pentru producția și calitatea spermei și a oferit exemple clinice din practica de fertilizare in vitro.

„În laboratorul de FIV, când văd că embrionii se opresc în acel stadiu de dezvoltare masculină în ziua a treia, spunem: «Acesta este un cuplu tânăr. Nu au embrioni, deși ne așteptam să aibă.». În nouă din zece cazuri, el folosește cannabis, lucru pe care îl negase anterior”, a arătat aceasta.

O analiză din 2019 a 48 de studii a asociat consumul de cannabis cu scăderea numărului de spermatozoizi. Un alt studiu, realizat în Jamaica pe 229 de bărbați, a indicat că inclusiv consumul moderat era asociat cu o probabilitate de aproape 3,5 ori mai mare de spermatozoizi cu formă anormală.

În 2025, un studiu pe 113 bărbați din Iordania a arătat o reducere semnificativă a mobilității spermatozoizilor la consumatorii de cannabis, comparativ cu fumătorii de tutun și nefumători.

Totodată, experimentele pe animale au arătat efecte similare. În 2020, cercetătorii de la Duke University au observat modificări în sperma șobolanilor expuși la marijuana, iar descendenții acestora au prezentat ulterior modificări în zone ale creierului implicate în memorie, recompensă și emoții.

Există însă și rezultate care nu confirmă aceste concluzii. Cercetători de la Harvard au descoperit că bărbații care au consumat marijuana la un moment dat aveau concentrații mai mari de spermatozoizi decât cei care nu au consumat niciodată.

„Aceste rezultate neașteptate arată cât de puțin știm despre efectele asupra sănătății reproductive ale marijuanei și, de fapt, despre efectele sale asupra sănătății în general”, a declarat Jorge Chavarro, profesor asociat la Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Oamenii de știință mai arată că marijuana rămâne ilegală la nivel federal în SUA, ceea ce îngreunează cercetările la scară largă. Administrația americană a semnalat intenția de a reclasifica substanța pentru a facilita studiile, însă calendarul acestei decizii nu este clar.

„Avem nevoie de mai multe studii înainte de a putea face recomandări clare. Cuplurile care încearcă să obțină o sarcină ar trebui să încerce să ducă un stil de viață cât mai sănătos posibil și să discute cu medicul lor despre consumul de marijuana”, a arătat Alyssa Harlow.