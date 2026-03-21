Ce spune părintele Pimen Vlad despre gravitatea avortului

Părintele Pimen Vlad are un mesaj trașant pentru femeile care apelează la avort. Acesta spune că mamele care iau această decizie refuză darul pe care Dumnezeu l-a dat lor.

Omul bisericii spune că avorturile sunt asemenea unor crime cu premeditare. ”Să nu uităm că avorturile sunt trecute, dacă o luăm așa din punct de vedere duhovnicesc, la crime cu premeditare. Când faci o crimă din greșeală primești un număr de ani, când faci o crimă gândită primești un număr mai mare de ani.

Să nu uităm un lucru, unde a pus Dumnezeu copilul, aici aproape de inimă, locul unde mama poate să îl protejeze. Ea poate să îl cuprindă, să îl protejeze să nu îi facă nimeni rău”, a explicat preotul.

Acesta a continuat și a explicat că aceste femei refuză inclusiv scânteia dumnezeiască. ”Și tocmai acea mamă căreia Dumnezeu i-a încredințat copilul, i-a dăruit un copil, să îl crească, să îl îngrijească, ce face acea mamă? Îi înșală încrederea lui Dumnezeu? Ce faci tu ca mamă? Te duci și spui nu-mi trebuie darul acesta pe l-a dat Dumnezeu? Arunci darul de la Dumnezeu, că acesta e un dar de viață, o scânteie de la Dumnezeu”, a spus Pimen Vlad.

Cu toate acestea, părintele explică faptul că și aceste păcate pot fi iertate. ”Când l-a făcut Dumnezeu pe Adam și a suflat asupra lui suflare de viață, i-a dat o scânteie dumnezeiască. Asta face Dumnezeu pentru orice copil în pântecele mamei, trimite o scânteie dumnezeiască.

Iar tu ca mamă refuzi darul lui Dumnezeu și ucizi copilul. De asta am putea spune că e unul dintre cele mai mare păcate. Prin spovedanie și prin căință, Dumnezeu poate să ierte. Că Dumnezeu iartă totul, dar trebuie foarte multă căință”.