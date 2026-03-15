Omul viclean, singurul de evitat. De ce spune asta părintele Pimen Vlad

Părintele Pimen Vlad spune că există o tipologie de om pe care mai bine o eviți decât să o combați. Este vorba despre omul viclean, iar despre el, omul bisericii spune că e greu de schimbat.

Omul bisericii explică pe larg de ce este bine să evitați oamenii care sunt vicleni. ”Omul viclean este cel mai rău, se spune că de el trebuie să fugi. Se spune că Dumnezeu pe toți ne-a făcut buni, dar omul care ajunge la viclenie, deja trebui evitat. Nu îi dorești răul, te rogi pentru el, dar îl eviți, pentru că cel viclean niciodată nu își va arăta adevărata față.

Întotdeauna el se poartă frumos, îți arată că îți vrea binele, dar îți face cel mai mare rău pentru că odată ce îi spunem viclean, stăpânul lui e diavolul, așa se spune”, a spus părintele.

Argumentele preotului nu se opresc aici. ”Diavolul este numit viclean în scripturi. Iar în momentul în care un om devine viclean începe să îi slujească lui. Și atunci noi ușor-ușor ne depărtăm de el.

Ca să nu ne abatem de la scopul nostru. Pentru că el ușor-ușor ne atrage în cursele lui și putem și noi fără să ne dăm seama să ajungem în cursele lui”, a mai explicat Pimen Vlad.

Nu în ultimul rând, părintele explică și de ce vrea diavolul să atragă cât mai mulți oameni. ”Vedem în lumea asta atâta erezie, nebunie, toți se închină la te miri cine. Aceștia toți ca să câștige adepți au folosit viclenia. Îți spune o direcție ceva și să vezi că te deviază de la adevăr. Și cine este adevărul?! Hristos! Deci nu există alt adevăr.

În momentul în care te-a deviat de la Hristos înseamnă că te-a deviat de la adevăr. Și se spune că numai diavolul face asta, pentru că știe că locul lui este în Iad. Și vrea să atragă cât mai mulți după el, să arate lui Dumnezeu că i-a furat cât mai mult din creația lui”.