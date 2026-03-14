Părintele Pimen Vlad: Nu necazurile ne doboară cel mai tare. Ci ideea că putem trăi fără Dumnezeu

Rugaciune. Sursa foto: Pixabay
Părintele Pimen Vlad explică faptul că oamenii se pierd atunci când cred că ei pot trăi fprp Dumnezeu. Uitarea divinului este în opinia părintelui unul dintre cele mai crunte păcate.

”Uitarea de Dumnezeu duce la uscarea sufletului”

Părintele Pimen Vlad avertizează pe cei care îl uite pe Dumnezeu. Omul bisericii spune că fără rugăciune, sufletul se usucă. ”Frate drag, să nu uiți un lucru: omul se pierde atunci când începe să creadă că poate trăi fără Dumnezeu.

Nu necazurile ne doboară cel mai tare, ci uitarea de Dumnezeu. Când omul nu se mai roagă, când nu mai ridică ochii spre cer, atunci începe încet-încet să se usuce sufletul”, a explicat acesta.

Unde se află pacea

Preotul mai spune că pacea se nu se află în lucrurile lumești, ci în încrederea în Dumnezeu. ”Vezi în jurul tău câtă neliniște este. Oamenii aleargă, caută, strâng, se zbat… dar pacea nu o găsesc.

Pentru că pacea nu stă în lucruri, nici în bani, nici în lauda oamenilor. Pacea vine atunci când omul își pune viața în mâinile lui Dumnezeu și spune din inimă: „Doamne, facă-se voia Ta.”

Rugăciunea chiar și scurtă, ajută

De altfel, părintele Pimen a explicat că o rugă chiar și scurtă poate aduce pacea. Iar vizita la biserica poate fi și scurtă, numai cât pentru aprinderea unei lumânări. Dar cel mai important este ca inima credinciosului să fie una sinceră. Pentru că în ochii lui Dumnezeu acesta este lucrul care contează cel mai mult.
”De aceea, începe cu lucrurile mici. Fă-ți timp pentru rugăciune, chiar dacă e scurtă. Intră în biserică atunci când poți. Aprinde o lumânare și spune un „Doamne miluiește”. Dumnezeu nu caută oameni perfecți, ci oameni sinceri. Iar când găsește o inimă smerită, acolo coboară harul și începe adevărata schimbare a vieții”, a mai explicat omul bisericii.

