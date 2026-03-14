Părintele Pimen Vlad: Nu necazurile ne doboară cel mai tare. Ci ideea că putem trăi fără Dumnezeu
- Maria Pană
- 14 martie 2026, 13:14
Părintele Pimen Vlad explică faptul că oamenii se pierd atunci când cred că ei pot trăi fprp Dumnezeu. Uitarea divinului este în opinia părintelui unul dintre cele mai crunte păcate.
”Uitarea de Dumnezeu duce la uscarea sufletului”
Părintele Pimen Vlad avertizează pe cei care îl uite pe Dumnezeu. Omul bisericii spune că fără rugăciune, sufletul se usucă. ”Frate drag, să nu uiți un lucru: omul se pierde atunci când începe să creadă că poate trăi fără Dumnezeu.
Nu necazurile ne doboară cel mai tare, ci uitarea de Dumnezeu. Când omul nu se mai roagă, când nu mai ridică ochii spre cer, atunci începe încet-încet să se usuce sufletul”, a explicat acesta.
Unde se află pacea
Preotul mai spune că pacea se nu se află în lucrurile lumești, ci în încrederea în Dumnezeu. ”Vezi în jurul tău câtă neliniște este. Oamenii aleargă, caută, strâng, se zbat… dar pacea nu o găsesc.
Pentru că pacea nu stă în lucruri, nici în bani, nici în lauda oamenilor. Pacea vine atunci când omul își pune viața în mâinile lui Dumnezeu și spune din inimă: „Doamne, facă-se voia Ta.”
