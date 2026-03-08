Social

Ce este dragostea în opinia părintelui Pimen Vlad

Comentează știrea
Ce este dragostea în opinia părintelui Pimen Vlad
Din cuprinsul articolului

Părintele Pimen Vlad a explicat ce înseamnă cu adevărat dragostea. Acesta a detaliat și a explicat că nu are legătură cu relația dintre doi oameni, așa cum cred majoritatea oamenilor.

Dragostea e infinită

Omul bisericii a povestit că dragostea are legătură cu o stare de fapt. Mai exact cu existența și mai puțin cu relația dintre doi oameni. ”E atât de frumoasă dragostea. Noi de multe ori o pierdem cumva. Când spunem dragoste ne gândim la o relație dintre doi oameni. Deci nu e asta. Dragostea e altceva, e când îți vine să îmbrățișezi pe toată lumea.

părintele pimen vlad

Sursa foto Youtube

Când ți-s dragi toți cei din jur, când te bucură prezența lor și oricât de obosit ai fi ai vrea să nu se termine. Să îi poți privi în ochi, să îi poți îmbrățișa pentru că spune că îmbrățișarea e cel mai frumos gest prin care poți să îți arăți dragostea” a spus preotul.

 ”Te iubesc” a rămas doar o etichetă

Părintele Pimen Vlad a mai adăugat că nici măcar cuvintele nu țin loc de fapte. ”De multe ori poți să îi spui celuilalt te iubesc, dar să fie ceva așa, care e fără valoare, e doar eticheta.

Secretul bine păstrat de Andreea Esca, dezvăluit de cifrele din acte. Problemele au început în timpul pandemiei
Secretul bine păstrat de Andreea Esca, dezvăluit de cifrele din acte. Problemele au început în timpul pandemiei
Secretele megastructurii vechi de 1.600 de ani, aflată la o oră de România, care a supraviețuit prăbușirii imperiilor
Secretele megastructurii vechi de 1.600 de ani, aflată la o oră de România, care a supraviețuit prăbușirii imperiilor

Degeaba spunem noi lucrul acesta pentru că se simte, La omul acela care îți pasă de el, și să nu-i spui că-l iubești, doar o strângere de mână  și el simte puterea aceea pe care i-o trasnmiți. Dragostea pe care o ai sau mila, sau că-ți pasă de el în momentul acela”, a argumentat omul bisericii.

Cum să recunoști iubire

Iar modalitatea prin care acest sentiment prețios poate fi recunoscut este una simplă. Nu are interes și nici nu cere nimic în schimb. ”De asta eu mereu am vorbit de dragoste. Și mereu am spus că dragostea nu caută ale sale, adică nu are interes. Dragostea doar se oferă”, a concluzionat părintele.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:51 - Mesajul transmis de Nicușor Dan de 8 Martie. Președintele amintește că nu toate femeile primesc „flori și prețuire”
14:40 - Nu a plecat oficial de la FCSB, dar Elias Charalambous și-a și găsit echipă
14:34 - Republica Moldova este mai puternică datorită femeilor. Mesajele liderilor de la Chișinău de Ziua Internațională a Fe...
14:26 - Secretul bine păstrat de Andreea Esca, dezvăluit de cifrele din acte. Problemele au început în timpul pandemiei
14:20 - Circulația tramvaiului 5, reluată după doi ani de pauză. Traseul a fost modificat
14:06 - Secretele megastructurii vechi de 1.600 de ani, aflată la o oră de România, care a supraviețuit prăbușirii imperiilor

HAI România!

Toată lumea va fi afectată la buzunar de războiul din Iran
Toată lumea va fi afectată la buzunar de războiul din Iran
Dincolo de bombe: ce nu spune nimeni despre conflictul din Iran
Dincolo de bombe: ce nu spune nimeni despre conflictul din Iran
Detaliul care ridică multe semne de întrebare în scandalul fiicei lui Victor Ponta. Ceilalți minori au rămas pe listă
Detaliul care ridică multe semne de întrebare în scandalul fiicei lui Victor Ponta. Ceilalți minori au rămas pe listă

Proiecte speciale