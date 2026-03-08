Ce este dragostea în opinia părintelui Pimen Vlad

Părintele Pimen Vlad a explicat ce înseamnă cu adevărat dragostea. Acesta a detaliat și a explicat că nu are legătură cu relația dintre doi oameni, așa cum cred majoritatea oamenilor.

Omul bisericii a povestit că dragostea are legătură cu o stare de fapt. Mai exact cu existența și mai puțin cu relația dintre doi oameni. ”E atât de frumoasă dragostea. Noi de multe ori o pierdem cumva. Când spunem dragoste ne gândim la o relație dintre doi oameni. Deci nu e asta. Dragostea e altceva, e când îți vine să îmbrățișezi pe toată lumea.

Când ți-s dragi toți cei din jur, când te bucură prezența lor și oricât de obosit ai fi ai vrea să nu se termine. Să îi poți privi în ochi, să îi poți îmbrățișa pentru că spune că îmbrățișarea e cel mai frumos gest prin care poți să îți arăți dragostea” a spus preotul.

Părintele Pimen Vlad a mai adăugat că nici măcar cuvintele nu țin loc de fapte. ”De multe ori poți să îi spui celuilalt te iubesc, dar să fie ceva așa, care e fără valoare, e doar eticheta.

Degeaba spunem noi lucrul acesta pentru că se simte, La omul acela care îți pasă de el, și să nu-i spui că-l iubești, doar o strângere de mână și el simte puterea aceea pe care i-o trasnmiți. Dragostea pe care o ai sau mila, sau că-ți pasă de el în momentul acela”, a argumentat omul bisericii.

Iar modalitatea prin care acest sentiment prețios poate fi recunoscut este una simplă. Nu are interes și nici nu cere nimic în schimb. ”De asta eu mereu am vorbit de dragoste. Și mereu am spus că dragostea nu caută ale sale, adică nu are interes. Dragostea doar se oferă”, a concluzionat părintele.