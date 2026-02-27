Părintele Necula surprins de o clasă de la școala din închisoarea Gherla. Ce l-a pus pe gânduri pe preot

Necunoscute sunt căile Domnului chiar și pentru cei mai apropiați slujitori ai lui. Părintele Necula a avut o astfel de revelație atunci când a ajuns la școala de la Penitenciarul Gherla și a făcut o descoperire șocantă.

Perindările preotului prin diferite locații, mai ales cele în care Dumnezeu este cel mai dorit, i-au adus și experiențe demne de menționat. Una dintre acestea a fost povestită pe o scenă de către omul bisericii. Totul s-a întâmplat la închisoarea Gherla, unde ajung oameni care nu au respectat nici legile Domnului, nici pe cele lumești.

”Pe mine cel mai tare m-a impresionat dintre toate sălile de clasă la care am fost sala de clasă de la Gherla, de la pușcărie. Și acolo un domn care avea o vârstă serioasă, trecuse de a pensionării, terminase clasa întâi. Și nu au putut să îi dea premiu pentru că avea nota mai mică de 9,25, cea la care ar fi primit premiu”, a povestit părintele.

Cu toate acestea, pentru că a avut această reușită chiar și la această vârstă, învățătoarea a găsit o soluție ca omul să nu fie dezamăgit. ”Omul avea 9 și știți cum e cu regulile.

Și i-au dat premiul doi cu coroniță cum se dădea în perioada interbelică. Și când i-a dat profesoara, diriginta lui, care era și profesoară de religie, omul a început să sărute diploma”, a explicat părintele Necula.

Drept urmare, părintele l-a întrebat care este motivul pentru care este atât de fericit și are această reacție. ”Și l-am întrebat de ce săruți diploma, om de peste 60 și ceva de ani. Și mi-a zis: ”unde e mama să mă vadă că am învățat să scriu”. Măi oameni buni, chiar există oameni care se bucură că au învățat să scrie”, a concluzionat omul bisericii.