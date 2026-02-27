Social

Părintele Necula surprins de o clasă de la școala din închisoarea Gherla. Ce l-a pus pe gânduri pe preot

Comentează știrea
Părintele Necula surprins de o clasă de la școala din închisoarea Gherla. Ce l-a pus pe gânduri pe preotConstantin Necula. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Necunoscute sunt căile Domnului chiar și pentru cei mai apropiați slujitori ai lui. Părintele Necula a avut o astfel de revelație atunci când a ajuns la școala de la Penitenciarul Gherla și a făcut o descoperire șocantă.

Părintele Necula impresionat de un pensionar

Perindările preotului prin diferite locații, mai ales cele în care Dumnezeu este cel mai dorit, i-au adus și experiențe demne de menționat. Una dintre acestea a fost povestită pe o scenă de către omul bisericii. Totul s-a întâmplat la închisoarea Gherla, unde ajung oameni care nu au respectat nici legile Domnului, nici pe cele lumești.

”Pe mine cel mai tare m-a impresionat dintre toate sălile de clasă la care am fost sala de clasă de la Gherla, de la pușcărie. Și acolo un domn care avea o vârstă serioasă, trecuse de a pensionării, terminase clasa întâi. Și nu au putut să îi dea premiu pentru că avea nota mai mică de 9,25, cea la care ar fi primit premiu”, a povestit părintele.

Soluția: diplomă cu coroniță

Cu toate acestea, pentru că a avut această reușită chiar și la această vârstă, învățătoarea a găsit o soluție ca omul să nu fie dezamăgit. ”Omul avea 9 și știți cum e cu regulile.

Poprire în limita la 30% din veniturile care sunt până la 5.000 de lei. Inițiativă legislativă
Poprire în limita la 30% din veniturile care sunt până la 5.000 de lei. Inițiativă legislativă
Polonia mizează pe SUA și pune la îndoială rolul Franței în descurajarea nucleară europeană
Polonia mizează pe SUA și pune la îndoială rolul Franței în descurajarea nucleară europeană

 

Și i-au dat premiul doi cu coroniță cum se dădea în perioada interbelică. Și când i-a dat profesoara, diriginta lui, care era și profesoară de religie, omul a început să sărute diploma”, a explicat părintele Necula.

”Există oameni care se bucură că au învățat să scrie

Drept urmare, părintele l-a întrebat care este motivul pentru care este atât de fericit și are această reacție. ”Și l-am întrebat de ce săruți diploma, om de peste 60 și ceva de ani. Și mi-a zis: ”unde e mama să mă vadă că am învățat să scriu”. Măi oameni buni, chiar există oameni care se bucură că au învățat să scrie”, a concluzionat omul bisericii.

1
1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:06 - „U” Cluj - Oțelul Galați, 4-0. Victorie zdrobitoare și calificare în play-off pentru ardeleni
23:00 - Poprire în limita la 30% din veniturile care sunt până la 5.000 de lei. Inițiativă legislativă
22:50 - Cum ne-am apăra în caz de război? Articolul 5, o garanție solidă, sau un risc asumat?
22:48 - Părintele Necula surprins de o clasă de la școala din închisoarea Gherla. Ce l-a pus pe gânduri pe preot
22:40 - Noi controale pentru angajații români din Italia, aflați în concediu medical. Care sunt riscurile
22:32 - Catinca Zilahy, despre moartea Mioarei Roman: Mă gândesc la ea mereu

HAI România!

Cum ne-am apăra în caz de război? Articolul 5, o garanție solidă, sau un risc asumat?
Cum ne-am apăra în caz de război? Articolul 5, o garanție solidă, sau un risc asumat?
Radu Coșarcă remarcă o mare greșeală a PSD. „Să faci referendumuri la jumătatea drumului denotă slăbiciune, nesiguranță”. Video
Radu Coșarcă remarcă o mare greșeală a PSD. „Să faci referendumuri la jumătatea drumului denotă slăbiciune, nesiguran...
Măsurile Guvernului Bolojan, criticate de Șerban Nicolae. „Orice tâmpenie poate primi eticheta de reformă”. Video
Măsurile Guvernului Bolojan, criticate de Șerban Nicolae. „Orice tâmpenie poate primi eticheta de reformă”. Video

Proiecte speciale