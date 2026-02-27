Situație rară în sistemul penitenciar. Un deținut declanșează verificarea legii care îi reglementează detenția

Un deținut condamnat definitiv la 30 de ani de închisoare a reușit să atragă atenția asupra sa într-un mod rar întâlnit în sistemul penitenciar românesc, după ce a urmat cursurile a două facultăți și a determinat declanșarea unui control de constituționalitate asupra legii care îi reglementează executarea pedepsei. Parcursul său juridic, construit din spatele gratiilor, a culminat cu publicarea unei decizii a Curții Constituționale în Monitorul Oficial.

Condamnat inițial la 44 de ani și 6 luni de detenție pentru înșelăciuni și evaziune fiscală, pedeapsa i-a fost redusă ulterior la 30 de ani prin aplicarea vechiului Cod penal. În loc să dispară din prim-planul public odată cu executarea sentinței, Zsolt-Csaba Erli a devenit un caz aparte în sistemul penitenciar.

Din unități precum Gherla, Aiud, Oradea sau Baia Mare, acesta a deschis numeroase procese, inclusiv demersuri care au ajuns pe masa Curții Constituționale. A obținut hotărâri favorabile în litigii privind accesul la informații de interes public și și-a conturat un profil neobișnuit pentru un deținut: student la Drept și Jurnalism, autor de blog juridic și contestatar constant al administrațiilor penitenciare.

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 148 din 26 februarie 2026, a fost publicată o decizie a Curții Constituționale care, la prima vedere, pare una tehnică – o respingere de excepție. În realitate, documentul consemnează un moment rar: un condamnat la 30 de ani de închisoare a determinat analizarea constituționalității unor prevederi din legea executării pedepselor.

Prin Decizia nr. 496 din 21 octombrie 2025, Curtea Constituțională a respins excepția de neconstituționalitate formulată de acesta. Cazul, însă, este considerat neobișnuit prin simplul fapt că o astfel de excepție a fost admisă spre analiză și ulterior publicată oficial.

Demersul său a vizat articolul 78 din Legea 254/2013 privind executarea pedepselor, în special sintagma potrivit căreia „persoanelor condamnate li se poate cere să muncească”. Deținutul a susținut că formularea nu ar fi suficient de clară și că ar putea permite interpretări arbitrare, cu potențial de discriminare sau chiar de impunere a unei forme mascate de muncă forțată.

Excepția a fost conexată cu o altă cauză similară și analizată de Curtea Constituțională, care a concluzionat că prevederile sunt clare și că munca prestată în penitenciar este reglementată în funcție de regimul de executare, starea de sănătate, aptitudini și calificare profesională. Instanța constituțională a stabilit că nu poate fi vorba despre muncă forțată și nici despre încălcarea principiului egalității în drepturi, respingând excepția ca neîntemeiată.

Dincolo de soluția pronunțată, elementul care atrage atenția rămâne însă traseul în sine. Foarte puțini deținuți reușesc să formuleze excepții de neconstituționalitate argumentate juridic, să le susțină până la nivelul Curții Constituționale și să le vadă publicate în Monitorul Oficial.