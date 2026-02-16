Social

Cea mai puternică rugăciune, mai ales în Post. Părintele Pimen Vlad spune cum se citește

Rugăciune. Sursa foto: Freepik
Rugăciunea Sfântului Efrem Siru este potrivit părintelui Pimen Vlad una dintre cele mai importante care ar trebuie citită de două ori pe zi. Acesta a explicat și care sunt închinăciule care trebuiesc făcute.

Rugăciune cu metanii

Părintele Pimen Vlad îi îndeamnă pe credincioși să spună această rugăciune de două ori pe zi. ”Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert nu mi-l da mie. Iar duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii tale.

Rugăciune

Sursa foto: Dreamstime.com

Așa Doamne, Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșalele mele și să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin”. O rugăciune minunată a Sfântului Efrem Siru. Cu această rugăciune se fac permament 3 metanii mari. Metania mare se face în genunchi cu fruntea până la pământ”, a explicat omul bisericii.

Ce versete se repetă

De asemenea preotul a explicat că sunt mai multe versete care se repetă. ”Și după aceea se zice de 12 ori cu închinăciuni alte rugăciuni. ”Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul.

Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mântuiește-mă. Fără de număr am greșit, Doamne, iartă-mă”. Acestea sunt patru rugăciuni cu patru închinăciuni care se repetă de trei ori” a mai spus prăintele.

 Iertare de la Dumnezeu

Acesta a mai explicat că prin această rugaciune se cere iertare de la Dumnezeu. ”Voi care sunteți acasă încercați să o ziceți măcar o dată dimineața și o dată seara. Pentru că e o rugăciune de smerenie, o rugăciune prin care ne cerem iertare lui Dumnezeu, ne smerim. Și atunci vine binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi”, a mai spus omul bisericii.

Această rugăciune se citește în special în postul paștelui ca un îndemn la smerenie, curățire sufletească. Se cere înlocuirea duhului trândăviei nepăsării cu cel al curățeniei și smereniei.

