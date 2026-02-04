Ce să facă oamenii care au obiceiul să îi judece pe ceilalți, potrivit părintelui Pimen Vlad

Părintele Pimen Vlad explică ce anume trebuie să facă un creștin pentru a evita să îi judece pe alții. Acesta spune că vechea zicală cu uită-te în oglindă nu are legătură cu admiratul la propriu.

Preotul spune că e important să nu judecăm alte persoane. ”Eu le spun de multe ori în oglindă, mai ales la oamenii care au tendința de a-i judeca pe ceilalți. Uite acela, uite cum face, Și eu spun: ”uitați-vă mai mult în oglindă”. Mulți nu înțeleg, nu vorbesc despre aspectul exterior, ci la oglinda interioară a sufletului. Seara stai 10 minute să te cercetezi pe tine ce ai făcut în ziua aceea. Ce ai gândit, ce ai făcut, ca să vezi cine ești tu.

Ca să nu mai ai permanent tendința să vezi ce fac ceilalți. Uite acela ce a zis și a făcut. Și ai să vezi ce mizerie o să găsești la tine. Câte gânduri, câte intenții, câte lucruri prin care ai greșit și dacă ai încerca să faci curat la tine, nu ai avea timp să te mai îngrijești de ce face unul și altul”, a explicat acesta.

Omul bisericii mai spune că sunt anumite lucruri care necesită mai multă atenție și introspecție. ”Pentru că ai să vezi că curtea ta de la un colț la celălalt are ceva de curățat. Și atunci iei cârpa aia de acolo, iei mătura aia de dincolo. Poate trebuie să freci mai bine în alte părți cu sodă, ai de lucru cu tine”, a spus Pimen Vlad.

De asemenea, acesta a dat și o practică pentru doritori. ”Citisem undeva cum făceau anumiți filosofi romani în timpul liber aveau un obicei. Aveau două grămăjoare cu pietre, una albă și una neagră. Și seara își făceau o cercetare, cum a fost ziua, dacă au făcut mai bine sau mai mult rău.

Dacă făceau mai mult bine puneau o piatră albă, dacă era invers puneau o piatră neagră. La sfârșitul anului numărau pietrele să vadă câte zile au avut când au făcut mai mult rău sau mai mult bine. Am câștigat sau am pierdut. Dacă am pierdut, înseamnă că trebuie să lucrăm mai mult cu noi. Singurul dușman al nostru este egoismul”.