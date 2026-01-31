Miliardarul desculț al României. Cum a încălțat orfanul Dumitru Mociorniță o întreagă națiune și imperiul industrial prăbușit sub cizma comunismului

În istoria capitalismului românesc, puține nume poartă o greutate atât de mare și o aură de respect precum cel al lui Dumitru Mociorniță.

Supranumit în epocă „miliardarul desculț”, viața sa este o probă incontestabilă de meritocrație: un copil sărac, plecat dintr-un sat prăfuit din Prahova, care a ajuns să controleze cel mai mare imperiu al pielăriei și încălțămintei din Balcani.

În ianuarie 2026, într-o eră a brandurilor globale, povestea lui Mociorniță revine în actualitate ca un model de „patriotism industrial” – un om care nu a moștenit nimic, dar a construit totul prin educație de elită și o disciplină aproape monastică.

Spre deosebire de mulți afaceriști ai epocii care profitau de relații politice, Mociorniță a fost un vizionar tehnic. El nu a vândut doar pantofi, ci a creat un sistem social și economic care a transformat Bucureștiul într-un centru de export pentru întreaga Europă. Aceasta este cronica reală, extrasă din Arhivele Naționale ale României, a omului care a jurat că niciun român nu va mai merge desculț prin noroi, așa cum a făcut el în copilărie.

Dumitru Mociorniță s-a născut în 1885 în satul Țintea, județul Prahova, într-o familie de țărani săraci. Porecla de „desculț” nu a fost o figură de stil, ci o realitate crudă: micul Dumitru parcurgea zilnic kilometri pe jos până la școală, de multe ori fără încălțări, chiar și în zilele geroase de iarnă. Această umilință fizică i-a marcat destinul și i-a alimentat ambiția de a învăța. A fost un elev strălucit, ceea ce i-a atras atenția lui Ion I.C. Brătianu, care i-a facilitat obținerea unei burse de studii.

Drumul său a trecut prin Școala Superioară de Comerț din București și a culminat la Paris, unde a absolvit Școala Superioară de Comerț și Industrie. Dar Mociorniță nu a fost doar un teoretician. În Franța, el a lucrat ca simplu muncitor în tăbăcării și ateliere de încălțăminte pentru a înțelege „sufletul” pielii și secretele proceselor chimice. Când s-a întors în România, nu era doar un absolvent cu diplomă, ci un expert care știa să mânuiască dălta și cuțitul de pielărie la fel de bine ca cifrele din bilanțurile contabile.

În 1923, cu un capital modest obținut printr-un împrumut și o zestre primită la căsătoria cu fiica unui alt industriaș, Grigore Alexandrescu, Dumitru pune bazele Fabricii Mociorniță în București, în zona cunoscută astăzi sub numele de „Timpuri Noi”. A început cu doar 10 muncitori și câteva utilaje aduse din Germania, dar cu o filozofie de fier: calitatea românească trebuie să bată importurile franceze sau germane.

Ascensiunea a fost fulgerătoare. Până la mijlocul anilor '30, brandul Mociorniță devenise un titan național. El a obținut contracte uriașe pentru a încălța Armata Română, dar s-a concentrat masiv pe încălțămintea civilă. Fabrica s-a transformat într-un mic oraș în oraș, unde lucrau mii de oameni. Mociorniță a fost unul dintre primii industriași români care a implementat protecția socială: a construit case pentru muncitori, cantine moderne și dispensare medicale gratuite. Era un capitalism „paternalist” care asigura o loialitate legendară – un muncitor la Mociorniță era considerat o persoană de elită în cartierele muncitorești ale Capitalei.

Deși averea sa era colosală — evaluată astăzi la echivalentul a sute de milioane de euro — Dumitru Mociorniță a rămas un om de o simplitate rară. În timp ce elitele Bucureștiului interbelic își pierdeau nopțile la cazinouri și își etalau costumele pe Calea Victoriei, Mociorniță purta aceleași haine ani la rând și mânca adesea alături de muncitorii săi în cantină.

A rămas celebră fraza sa: „Nu pot uita niciodată pământul rece sub picioarele mele goale”. Această amintire a fost motorul său. Era primul care ajungea în fabrică la ora 5:00 dimineața și ultimul care pleca. Refuza să investească în vile somptuoase sau în iahturi, preferând să bage tot profitul în utilaje noi și în perfecționarea angajaților. Această disciplină a permis brandului său să treacă aproape neatins de Marea Criză din 1929-1933, devenind un pilon de stabilitate pentru economia românească.

Sfârșitul „Imperiului Mociorniță” nu a venit din concurența de piață, ci din brutalitatea politică. După instalarea regimului comunist, decretul de Naționalizare din 11 iunie 1948 i-a smuls totul într-o singură noapte. Fabrica a fost redenumită „Asherdan” (ulterior „Antilopa”), iar averea sa a fost confiscată integral.

Omul care încălțase milioane de români a fost aruncat în închisorile comuniste. Dumitru Mociorniță s-a stins din viață în 1958, la scurt timp după ce fusese eliberat de la Jilava, bolnav și complet ruinat. A murit într-o cameră modestă, fiind, într-o ironie amară a sorții, din nou desculț, deoarece regimul nu îi lăsase nici măcar o pereche de pantofi din propria fabrică. Numele său a fost șters sistematic din manualele de istorie timp de 40 de ani, pentru a ascunde succesul unui „capitalist” care plecase de la cel mai de jos nivel al țărănimii.

În ianuarie 2026, figura lui Dumitru Mociorniță traversează o renaștere în conștiința publică. Antreprenorii moderni privesc spre modelul său de creștere organică și spre reziliența sa în fața crizelor. Ruinele vechii fabrici din București rămân o amintire a unei epoci în care „Produs în România” era o marcă de calitate mondială.

Istoricii subliniază că Mociorniță a fost exemplul perfect de „self-made man”. El nu a reușit prin corupție sau moșteniri oculte, ci printr-o urcare onestă și brutală din noroiul satului până la masa marilor tranzacții internaționale. Lecția sa este simplă: educația este singura cale reală de evadare din sărăcie, iar munca este singura garanție a demnității.