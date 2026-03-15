Cum l-a regăsit Leon Dănăilă pe Dumnezeu în sala de operații. Modul inedit în care chirurgul își făcea cruce

Medicul Leon Dănăilă a declarat că în sala de operație mereu l-a simțit pe Dumnezeu. Mai ales în anumite momente atunci când pacientul avea o cădere și viața lui era în mâinile divinului.

Chirurgul a povestit că în sala de operație lucrurile se pot complica în orice moment. ”De multe ori, cân pacientul suferea hemoragii mari, antestezistul îmi spunea: dacă mai curg 50 de grame, bolnavul moare. Făceam cruce cu limba, cu mâna nu poți în operație. Și parcă la un moment dat prin minune se oprea hemoragia și scăpau”, a povestit profesorul Leon Dănăilă.

Medicul a povestit că la un moment dat a avut de a face cu un caz extrem de grav. Toți colegii lui nu îi mai dădeau bolnavei nicio șansă. Cu toate acestea, chirurgul nu a vrut să renunțe. ”Am avut o bolnavă despre care colegii mi-au spus dimineața e moartă, are tumoră, abia mai respiră, ar trebui să îi facem actele.

M-am dus la ea, am văzut-o, avea pupilele mai dilatate, dar respira. Am oprit vizita, am mers în sala de operație, am operat-o, s-a făcut bine. Apoi a început să meargă și a plecat acasă”, a mai explicat acesta.

Leon Dănăilă a mai spus că el nu își lasă pacienții fără ajutor. Are grijă să poată fi contactat oricând, indiferent de condiții. ”Dar trebui să și cunoști și să faci ceva. Depinde și de medic acum. De competența lui, de cunoștințele sale, să dai viață unui om este ceva incredibil. Viața e cel mai scump lucru pe care îl avem noi.

Și eu țin foarte mult la bolnavi. Eu las tot timpul telefonul la terapie intensivă să mă poată găsi și noaptea și ziua, când nu sunt la spital”, a declarat profesorul.