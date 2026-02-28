Care sunt cele trei mai roluri ale rugăciunii în opinia lui Leon Dănăilă

Doctorul Leon Dănăilă explică de ce rugăciunea este atât de importantă pentru om. Din punctul său de vedere, acest act are trei părți benefice și toate vin în ajutorul celui care se roagă.

Medicul spune că și în atunci când intra în sala de operație se ruga înainte. Asta pentru că din punctul său de vedere, rugăciunea are trei aspecte benefice. ”Dumnezeu ajută pe cei care fac rugăciuni. Pentru că rugăciunea are trei mari roluri. Este făcută în primul rând pentru a te ajuta. Când omul are nevoie de ajutor se roagă la Dumnezeu.

Al doilea rol este de mulțumire pentru darul făcut de Dumnezeu, reușita pentru care sa rugat și care a fost realizată. Și al treilea pentru a preamări această divinitate, acest transcedental care ne ajută și pe nevăzute vine și ne dă o forță cu totul nevăzută”, a explicat doctorul.

De asemenea, Leon Dănăilă mai susține că inclusiv doctorii care participă la un act medical reușit sunt binecuvântați din punct de vedere medical și fizic. ”Deci rugăciunea cu cele trei roluri îți crează o stare de fericire, o stare benefică, dar și pentru noi este foarte bine.

Adică dacă ai succese în actul operator atunci și activitatea noastră de apărarea a organismului, de imunitate, este mai mare și ajută la ducerea unei vieți optime și în condiții optime. Deci în afară de bolnav și medicul este pus la adăpost de cele rele prin actul pe care îl face”, a explicat asta.

Neuroștiința încurajează rugăciunea, pentru că ea obligă pe cel care face un astfel de act să se concetreze asupra unui singur lucru. Ceea ce face ca anumite căi neuronale care au legătură cu empatia și conștiința să fie întărite, iar cele legate de emoțiile nocive să fie dizolvate.