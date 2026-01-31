Exclusiv. De ce vacanța din februarie este esențială pentru creierul copiilor

Vacanța de o săptămână din luna februarie este, pentru mulți adulți, un detaliu logistic. părinții trebuie să se gândească cine stă cu copilul, cum se acoperă programul, ce ar trebui să facă cu timpul liber. Pentru copii, însă, această pauză aparent scurtă, așezată chiar în mijlocul semestrului, are o miză mult mai mare. Nu este doar o pauză de la școală, ci o etapă firească a procesului de învățare.

„Vacanța intersemestrială funcționează ca o pauză cognitivă necesară”, explică Claudia Chiru, învățătoare la Școala Gimnazială nr. 195 din București și fondatoarea Saga Kid în cadrul unui interviu pentru Evenimentul Zilei. „În neuroștiințele educației se vorbește despre cicluri de învățare care alternează perioade de efort cu perioade de consolidare pasivă”, adaugă ea.

Cu alte cuvinte, creierul copiilor are nevoie de opriri regulate pentru a integra informația acumulată. Multe dintre progresele reale nu apar în plină activitate, ci tocmai după o pauză, când conceptele au timp să se sedimenteze.

Ideea că vacanța ar fi un timp „pierdut” este contrazisă de cercetările din psihologia educațională. O pauză de o săptămână este suficientă pentru reducerea stresului academic acumulat, reglarea ritmurilor de somn și reechilibrarea emoțională. „Îmbunătățirea dispoziției și a motivației intrinseci este una dintre cele mai vizibile consecințe”, spune Claudia Chiru.

Mai ales pentru copiii de azi, această pauză capătă o semnificație suplimentară. Ei trăiesc într-un „ecosistem cognitiv saturat”, marcat de ecrane, notificări și stimulare vizuală continuă, care fragmentează atenția. Vacanța funcționează ca un reset, ele oferă spațiu pentru gândire internă, creativitate și joacă liberă. Pauza devine, astfel, parte din procesul de învățare, nu opusul lui.

Una dintre temerile părinților este că lipsa școlii va duce la haos, la un program dereglat, la nopți târzii sau la dificultăți de reacomodare. Soluția nu este însă replicarea școlii acasă, ci păstrarea unei structuri blânde.

„Structura poate exista fără presiune academică, dacă este gândită în jurul ritmurilor biologice, nu al performanței”, explică învățătoarea. Orele de trezit și culcat pot rămâne relativ constante, la fel ritualurile meselor. Ziua poate fi organizată în blocuri largi de activitate prin timp petrecut afară, citit împreună, jocuri, mici responsabilități în casă sau vizite la rude și prieteni.

Scopul nu este ocuparea fiecărui minut, ci evitarea dezorganizării totale, care face revenirea la școală mai dificilă. Copilul are nevoie de libertate, dar și de repere.

Părinții care își doresc să mențină activ creierul copilului pot face acest lucru fără caiete și fișe. „Învățarea prin joacă și explorare este cheia”, spune Claudia Chiru pentru Evenimentul Zilei. Jocurile de societate antrenează logica, atenția și limbajul, gătitul împreună introduce matematica aplicată și vocabularul, iar orientarea urbană sau citirea hărților dezvoltă autonomia și concentrarea.

Escape room-urile pentru copii, micile experimente făcute acasă sau activitățile de micro-voluntariat stimulează cooperarea, raționamentul și empatia. Toate aceste experiențe dezvoltă funcții cognitive esențiale, fără presiunea etichetei de „teme”, care poate bloca motivația.

Vacanța este adesea văzută ca momentul ideal pentru citit, dar pentru mulți copii lectura rămâne asociată cu sarcina școlară. Forțarea acestui obicei produce, de cele mai multe ori, efectul invers.

„Cheia este schimbarea semnificației lecturii, nu insistența asupra actului în sine”, explică Claudia Chiru. Alegerea reală a cărții, cititul în contexte diferite, într-o cafenea, în parc, în metrou, alternanța dintre carte tipărită, audiobook și ebook, fragmentele scurte și intrigante sau recomandările între copii pot transforma lectura într-o experiență dorită.

Un rol esențial îl joacă și modelul adultului. Atunci când copilul vede că cititul face parte din viața de zi cu zi a părinților și se leagă natural de ceea ce se întâmplă la școală, lectura devine un deziderat, nu o obligație.

Pentru familiile care nu pleacă din oraș, vacanța poate părea mai greu de umplut cu noutate. În realitate, orașul însuși poate deveni un laborator de experiențe. „Noutatea nu înseamnă distanță, ci contrast experiențial”, spune Claudia Chiru.

Schimbarea rutelor zilnice, descoperirea unui alt parc sau cartier, micro-vizite culturale sau mini-excursii de câteva ore pot oferi copiilor senzația de explorare. Natura, aerul rece și mișcarea joacă un rol important.

„Frigul te trezește, îți activează atenția și îți pune sângele în mișcare”, explică ea. Învățătoarea descrie astfel acea fereastră neurobiologică în care copilul are energie, tonus și dispoziție pentru joc liber și învățare.

Revenirea la școală poate fi însoțită de anxietate, mai ales după o perioadă de libertate. Aceasta poate fi redusă prin mici gesturi de pregătire. Reglarea programului de somn, pregătirea ghiozdanului împreună cu copilul, clarificarea orarului și întâlnirile scurte cu unu-doi colegi ajută la reinstalarea sentimentului de control.

„Anxietatea scade atunci când copilul are previzibilitate, control și suport emoțional”, subliniază Claudia Chiru. Discuțiile scurte, optimiste, sunt mai eficiente decât discursurile lungi și apăsătoare.

Dacă ar fi să existe o singură regulă negativă, aceasta ar fi evitarea transformării vacanței într-un program de recuperare academică mascat. „Copilul simte rapid presiunea, iar motivația scade”, avertizează învățătoarea.

Vacanța nu este o abatere de la învățare, ci o componentă esențială a ei. O pauză bine trăită poate face diferența dintre un copil obosit, demotivat, și unul care se întoarce la școală cu energie, curiozitate și disponibilitate reală pentru a învăța.