Marea Britanie, set de măsuri pentru protecția minorilor. Sunt vizate companiile Apple și Google

Autoritățile britanice pregătesc un set de măsuri prin care companiile de tehnologie ar urma să blocheze în mod implicit afișarea imaginilor explicite pe smartphone-uri și computere, în scopul protejării minorilor. Conform planului guvernamental, adulții ar trebui să își dovedească vârsta pentru a putea crea, distribui sau accesa conținut care conține nuditate, potrivit Financial Times.

Miniștrii de la Londra își doresc ca giganți tehnologici precum Apple și Google să integreze algoritmi de detectare a nudității direct în sistemele de operare ale dispozitivelor. Astfel, utilizatorii nu ar putea realiza sau trimite imagini cu organe genitale decât dacă sunt verificați ca fiind adulți.

Potrivit unor surse familiare cu discuțiile, Ministerul de Interne (Home Office) intenționează să încurajeze introducerea acestor controale ca parte a strategiei de combatere a violenței împotriva femeilor și fetelor, document care urmează să fie prezentat în zilele următoare.

Aceleași surse susțin că oficialii au luat în calcul impunerea obligatorie a acestor sisteme pentru dispozitivele vândute în Regatul Unit, însă, cel puțin pentru moment, au renunțat la această variantă. Marea Britanie a ales să nu urmeze modelul Australiei, care a introdus o interdicție privind accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale, preferând să se concentreze pe măsuri menite să reducă expunerea minorilor la conținut dăunător. Cu toate acestea, autoritățile sunt tot mai îngrijorate de riscul ca minorii să fie expuși fenomenului de „grooming” practicat de adulți și accesului la pornografie de la vârste foarte fragede.

Jess Phillips, ministrul responsabil cu protecția copiilor, a apreciat inițiativele unor companii precum HMD Global, care a lansat un telefon dedicat copiilor, dotat cu un software capabil să detecteze și să blocheze automat imaginile explicite. Soluția, denumită HarmBlock, este dezvoltată de compania britanică SafeToNet.

În prezent, atât Apple, cât și Google au implementat avertismente pentru conținut sensibil destinate utilizatorilor tineri, însă aceste funcții pot fi dezactivate prin introducerea unui cod de acces.

Ministerul de Interne își propune însă sisteme de operare care să împiedice complet afișarea oricărei forme de nuditate pe ecran, cu excepția situațiilor în care utilizatorul demonstrează că este adult, prin metode precum verificări biometrice sau folosirea documentelor oficiale de identitate. În cazul infractorilor sexuali condamnați pentru fapte asupra minorilor, aceste blocaje ar urma să rămână activate obligatoriu.

Deși inițiativa vizează în primul rând telefoanele mobile, oficialii susțin că aceleași principii ar putea fi aplicate și computerelor desktop. În acest context, este menționat faptul că Microsoft Teams dispune deja de funcții care scanează conținutul pentru a detecta materiale considerate „nepotrivite”. Propunerile riscă însă să genereze obiecții serioase legate de protecția vieții private și de respectarea libertăților civile, dar și întrebări privind eficiența reală a unor astfel de mecanisme.

Un precedent recent a arătat limitele acestor soluții: după ce Regatul Unit a introdus verificări de vârstă pentru accesarea site-urilor pornografice, unii utilizatori au reușit să ocolească restricțiile folosind imagini false sau servicii care maschează locația reală de conectare la internet.

Inițiativa britanică apare la scurt timp după ce Australia a prezentat politici care încurajează dezvoltarea unor sisteme de operare cu setări pentru „detectarea nudității și utilizarea unor tehnici precum estomparea imaginilor sau afișarea de mesaje de avertizare”.

Propunerea este gândită să funcționeze în paralel cu Online Safety Act, legislația care obligă platformele să aibă proceduri clare pentru eliminarea materialelor ilegale sau dăunătoare pentru copii.

În prezent, nici Apple, nici Google nu pun la dispoziție un sistem de blocare a imaginilor explicite care să funcționeze la nivelul întregului sistem de operare, inclusiv pentru aplicații terțe precum WhatsApp sau Telegram.

Apple oferă instrumentele „Communication Safety”, pe care părinții le pot activa pe dispozitivele copiilor pentru a primi avertismente privind imagini neadecvate. Sistemul detectează fotografii și videoclipuri nud în mai multe aplicații proprii ale companiei, inclusiv Messages, AirDrop și FaceTime. Adolescenții pot totuși să vizualizeze conținutul după ignorarea avertismentului, în timp ce copiii sub 13 ani trebuie să introducă un cod stabilit de părinți.

Google, la rândul său, pune la dispoziție controale parentale prin Family Link, care permit blocarea sau limitarea accesului copiilor la anumite aplicații pe dispozitivele Android și în motorul de căutare. Aplicația Google Messages oferă „avertismente privind conținutul sensibil”, iar dezvoltatorii terți pot utiliza sistemul Android numit SafetyCore pentru identificarea materialelor sensibile în aplicațiile lor de mesagerie.