Masacrul de Hanuka din Sydney. Teorii halucinante despre atacul de la Bondi Beach

După atacul terorist de la Bondi Beach, Sydney, soldat cu cel puțin 16 victime, au început să circule pe rețelele sociale teorii conspiraționiste care susțin că Israel ar fi fost implicat în orchestrarea atacului, potrivit Jerusalem Post.

Aceste afirmații au fost propagate pe platforme precum Reddit și X, în ciuda dovezilor care indică natura teroristă a incidentului.

Unele conturi susțin că atacul ar fi fost un „false flag” organizat de Mossad pentru a influența politica globală și pentru a mobiliza susținători în contextul conflictului cu Iran.

Aceste teorii includ afirmații că victimele ar fi fost actori plătiți și că unul dintre atacatori ar fi un soldat israelian cu experiență în Gaza.

Pe X, utilizatorul Michael Rivero, cu aproximativ 10.000 de urmăritori, a scris:

„Bondi a fost un steag fals menit să declanșeze un alt război.”

Alți comentatori au sugerat că experiența atacatorilor cu armele de foc indică faptul că aceștia ar fi membri ai IDF (Forțele de Apărare Israeliene) trimiși să execute atacul. Un alt cont susținea că:

„Naveed Akram este un soldat IDF care a servit în Gaza și s-a întors în Australia. Astăzi, și-a pierdut mințile și a ucis 12 evrei.”

Teoriile conspiraționiste au vizat și victimele, inclusiv pe Arsen Ostrovsky, conducătorul AIJAC Sydney, care a fost rănit în atac. Unele postări au susținut că acesta ar fi fost un actor de criză, menit să dea credibilitate unui atac „pus la cale”.

„Acest teatru va fi folosit pentru a justifica intensificarea politicii de «securitate»: noi legi privind libertatea de exprimare și antisemitismul, mai multe fonduri pentru Israel și mai mulți bani direcționați către grupuri private pro-Israel sub egida «siguranței comunității».” a scris un utilizator pe X.

Susținătorii acestor teorii au citat declarațiile Candace Owens și avertismentele jurnalistei Laura Loomer, susținând că acestea ar fi prezis atacul de la Bondi Beach.

De asemenea, contul Israel Exposed a afirmat că datele Google Trends ar fi arătat că numele atacatorului a fost căutat înainte de incident, deși cifrele variau și erau replicabile în alte țări.

Autoritățile australiene au confirmat că incidentul de la Bondi Beach a fost un atac terorist, iar investigațiile continuă pentru identificarea tuturor responsabililor și circumstanțelor exacte.

În ciuda acestui fapt, teorii conspiraționiste continuă să fie propagate online, generând dezinformare și confuzie în rândul publicului.