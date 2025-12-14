Atac armat pe o plajă din Sydney. Mai multe persoane au fost rănite. Populația, avertizată să se pună la adăpost

Poliția statului Noul Wales de Sud a emis duminică un avertisment urgent către public, ordonând oamenilor să evite plaja Bondi din Sydney și să se pună la adăpost, din cauza unui „incident în curs”. Autoritățile au confirmat ulterior arestarea a două persoane suspecte, fără a oferi informații suplimentare despre natura incidentului sau motivele acestuia.

BREAKING: Active shooters reported in Bondi Beach, Australia pic.twitter.com/rGDn9pTnx1 — BNO News (@BNONews) December 14, 2025

Potrivit cotidianului Sydney Morning Herald, mai multe persoane au fost rănite în timpul incidentului. Posturile de televiziune Sky și ABC au difuzat imagini cu oameni întinși pe plajă. Înregistrări video distribuite pe platforma X arată oameni fugind în toate direcțiile, în timp ce se aud focuri de armă și sirenele poliției.

Serviciul de ambulanţă din NSW a confirmat că şase persoane au fost transportate la spitalele locale în urma unui incident armat pe plaja Bondi.

Un purtător de cuvânt al serviciului de ambulanţă nu a putut preciza natura rănilor sau starea persoanelor transportate la spital, dar a confirmat că personalul ambulanţei a acordat îngrijiri medicale persoanelor rănite prin împuşcare la faţa locului.

Serviciul a fost chemat în zonă la ora 18:45, în urma unor sesizări privind mai multe persoane împuşcate, a declarat purtătorul de cuvânt. La faţa locului s-au deplasat 25 de unităţi, inclusiv elicoptere şi unităţi de terapie intensivă. Patru persoane au fost transportate la spitalul St Vincent, o persoană a fost transportată la spitalul Royal Prince Alfred şi o altă persoană la spitalul St George.

„Am fost informați în legătură cu situația de securitate de la Bondi. Cerem populației din zonă să urmeze instrucțiunile poliției”, a declarat un purtător de cuvânt al premierului australian Anthony Albanese.

Bondi este cea mai celebră plajă din Australia, situată în estul orașului Sydney. Este frecventată de turiști, surferi și înotători.