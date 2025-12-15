Doliu național în Australia, după masacrul de pe plaja Bondi: 16 morți și 40 de răniți

Australia va coborî drapelele în bernă în întreaga țară, ca semn de doliu național, după atacul armat de pe plaja Bondi din Sydney, a anunțat prim-ministrul Anthony Albanese, citat de AFP : „Drapelele va fi arborat în bernă în toată țara astăzi, în semn de omagiu adus victimelor și răniților”.

Numărul morților în atacul de pe plaja Bondi a ajuns la 16, inclusiv unul dintre autori, conform ministrului sănătății din New South Wales, Ryan Park. Printre victime se numără o fetiță de 10 ani.

Din totalul victimelor, 13 au murit la fața locului, iar două persoane au decedat ulterior în spital: fetița de 10 ani și un bărbat de 40 de ani. Unul dintre atacatori se află, de asemenea, printre cele 16 victime, ceea ce înseamnă că 15 persoane au fost ucise.

Numărul persoanelor rănite a crescut de la 29 la 40, dintre care patru sunt copii. Cinci persoane rămân în stare critică, iar celelalte sunt în stare gravă, dar stabilă.

Comisarul poliției din New South Wales, Mal Lanyon, a confirmat că cei doiatacatori , un bărbat de 50 de ani și unul de 24 de ani, erau tată și fiu. Tatăl a fost împușcat mortal de poliție, iar fiul se află în stare critică, dar stabilă, la spital.

Lanyon a precizat că poliția nu mai caută alți infractori și că bărbatul de 50 de ani era posesor de armă de foc cu permis, având șase arme înregistrate pe numele său. De asemenea, la fața locului au fost găsite două dispozitive explozive improvizate (IED), care au fost preluate și dezamorsate de poliție.

Motivele atacului nu au fost încă confirmate. Poliția investighează incidentul și nu există indicii că atacul ar fi fost planificat în prealabil. Comisarul Lanyon a spus că informațiile despre bărbatul mai tânăr sunt limitate, deși acesta era cunoscut de ASIO, agenția de spionaj australiană.

Din Statele Unite, directorul FBI, Kash Patel, a anunțat că instituția pe care o conduce oferă asistență omologilor săi australieni în investigarea atacului de la Sydney.