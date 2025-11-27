FBI în alertă maximă. Descinderi fulger după un atacul șocant din Washington

Autoritățile federale americane, conduse de Biroul Federal de Investigații (FBI), au demarat joi o anchetă de amploare, cu multiple percheziții, după ce un bărbat de origine afgană este suspectat că a împușcat doi membri ai Garzii Naționale, în apropiere de Casa Albă, Washington D.C. C, potrivit Reuters.

Cei doi soldați, identificați ca Sarah Beckstrom, 20 de ani, și Andrew Wolfe, 24 de ani, se află în stare critică.

Incidentul a avut loc miercuri după-amiază, în jurul orei 14:15 (ET), lângă colțul străzilor 17th și I, la doar câteva blocuri de Casa Albă.

Atacul a fost descris ca o ambuscadă: suspectul a tras mai multe focuri cu o revolver .357 Magnum, vizând mai întâi un militar, apoi un al doilea. A fost neutralizat după schimb de focuri cu alți membri ai Gărzii.

Autorităţile au confirmat că suspectul — un bărbat de 29 de ani — a fost rănit în schimbul de focuri și a fost arestat. Cele două victime au fost transportate la spital, starea lor fiind critică.

Suspectul a fost identificat drept Rahmanullah Lakanwal, cetățean afgan care locuia în statul Washington împreună cu soția și cei cinci copii ai săi. HotNews.ro+2actualitate.net+2

Potrivit autorităților, Lakanwal a sosit în Statele Unite în 2021, ca parte a programului Operațiunea Aliații sunt Bineveniți, destinat relocării afganilor care au colaborat cu forțele americane după retragerea din Afganistan.

Curtea i-a aprobat cererea de azil în aprilie 2025, după acesta aplicase în decembrie 2024. Conform autorităților, până în prezent Lakanwal nu are antecedente penale cunoscute.

Anterior mutării sale în SUA, suspectul a colaborat cu forțe americane — inclusiv cu CIA — în Afganistan, potrivit informațiilor furnizate de directorul CIA.

Ieri, în timpul unei conferințe de presă, directorul FBI a precizat că agenția a percheziționat mai multe proprietăți — în Washington State și San Diego — în cadrul anchetei, confiscând numeroase dispozitive electronice (telefoane mobile, laptopuri, iPad-uri) și luând declarații de la rudele suspectului.

De asemenea, la briefing, procurorul pentru Districtul Columbia, Jeanine Pirro, a anunțat că suspectul face obiectul unor acuzații privind: tentative de omor calificat (assault with intent to kill while armed) şi posesie ilegală de armă într-o crimă violentă. Dacă starea răniților se agravează, acuzarea ar putea fi schimbată în omor de gradul I.

Până acum, autoritățile nu au prezentat un eventual mobil pentru atac. Atât FBI-ul, cât și Procuratura avertizează că aceasta este o investigație în curs.

Președintele Donald Trump, aflat la reședința sa din Florida, a calificat incidentul drept „un act de crime, ură și teroare”. El a anunțat că administrația sa va revizui imediat dosarele afganilor admiși în SUA în cadrul programului Operation Allies Welcome.

Ca răspuns la atac, autoritățile federale au suspendat temporar procesarea tuturor cererilor de imigrație ale cetățenilor afgani, pentru o evaluare suplimentară a procedurilor de securitate și verificare.

De asemenea, vicepreședintele JD Vance a afirmat că evenimentul confirmă necesitatea politicilor stricte de imigrație promovate de administrația curentă.

Pe plan local, ancheta continuă. Investigatori federali verifică legăturile suspectului: interviuri cu rude, analiză a dispozitivelor confiscate, urmărirea traseului său — suspectul ar fi condus din statul Washington până la capitala federală înainte de atac. GV Wire+2Reuters+2

Cei doi militari răniți făceau parte din contingentul Gărzii Naționale dislocat la Washington în contextul politicilor recente privind siguranța și controlul imigrației.

Anul acesta, conform unei decizii executiv-prezidențiale, un număr semnificativ de soldați federali au fost detașați în capitală.

Atacul survine într-o perioadă de tensiuni majore privind procesul de primire și integrare a afgani-lor care au colaborat cu forțele americane în timpul războiului din Afganistan.

Incidentul va alimenta, foarte probabil, dezbateri privind securitatea, sistemul de azil și politica de imigrație.