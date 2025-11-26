International Breaking news

Scene de coșmar în capitala SUA. Doi membri ai Gărzii Naționale, împușcați lângă Casa Albă

Scene de coșmar în capitala SUA. Doi membri ai Gărzii Naționale, împușcați lângă Casa AlbăGarda Naționala / sursa foto: captură video
Mai multe persoane au fost victime ale unui incident armat care a avut loc miercuri, în centrul Washington DC, printre care cel puțin doi membri al Gărzii Naționale a Statelor Unite, au anunțat autoritățile, citate de postul The Guardian.

Poliția Metropolitană a confirmat că un suspect a fost arestat în urma atacului.

Atacul a avut loc în apropierea Casei Albe

Incidentul s-a petrecut în centrul capitalei americane, în apropierea stației de metrou Farragut West, situată la aproximativ 1,5 kilometri de Casa Albă.

Doi militari în uniformă, aparent membri ai Gărzii Naționale, au fost împușcați la câteva străzi distanță de reședința oficială a președintelui, potrivit a două surse familiarizate cu situația, relatează ABC News.

Starea celor doi soldați nu a fost precizată la momentul raportării.

Poliția Metropolitană a transmis pe platforma X că forțele de ordine se află la fața locului și a recomandat oamenilor să evite zona afectată.

Mai multe vehicule de intervenție au fost observate sosind la locul incidentului, indicând o mobilizare rapidă a autorităților.

Suspectul arestat și securizarea zonei

„Locul incidentului este securizat. Un suspect se află în arest”, a anunțat Departamentul de Poliție Metropolitană.

Anterior, un mesaj postat pe rețeaua socială Twitter de Fox News menționa:

„DC Police confirm that one suspect is in custody after 2 National Guard members were shot in Washington, DC” (Poliția din DC confirmă că un suspect este în custodie după ce doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați în Washington, DC).

Detaliile privind identitatea suspectului și motivațiile acestuia nu au fost făcute publice până în acest moment, iar ancheta continuă.

Prezența militarilor din Garda Națională în Washington DC

Militari din trupele Gărzii Naționale din mai multe state americane se află de mai multe luni în Washington DC ca parte a unei campanii a administrației președintelui Donald Trump de combatere a criminalității în capitala Statelor Unite.

Această campanie s-a extins între timp și în alte orașe din țară, cu scopul de a sprijini autoritățile locale și federale în menținerea ordinii.

Reacția autorităților și măsurile luate

Forțele de ordine au declarat că vor continua să monitorizeze situația și să asigure securitatea în zonă. Autoritățile au sfătuit cetățenii să evite deplasarea în centrul orașului până la finalizarea cercetărilor.

De asemenea, poliția recomandă oamenilor să raporteze orice comportament suspect sau incident în zonă.

Incidentul a stârnit reacții imediate în rândul locuitorilor și turiștilor, fiind semnalat un flux crescut de vehicule de intervenție și restricții temporare în trafic.

În timp ce ancheta este în desfășurare, autoritățile au precizat că vor oferi actualizări oficiale pe măsură ce apar informații suplimentare.

