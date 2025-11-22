Ostaticii eliberați l-au întâlnit pe Trump la Casa Albă. Mărturii cutremurătoare din captivitate

Un grup de 17 ostatici recent eliberați și membrii familiilor lor s-au întâlnit joi, 20 noiembrie 2025, cu președintele SUA Donald Trump și cu oficiali de rang înalt la Casa Albă, pentru a discuta despre experiențele lor și pentru a exprima recunoștința față de eforturile depuse pentru eliberarea lor.

Ostaticii eliberați au ajuns la Washington, DC, pentru o serie de întâlniri care au inclus și discuții cu trimisul special al SUA Steve Witkoff, secretarul de stat Marco Rubio, procurorul general Pam Bondi și secretarul pentru Securitate Internă Kristi Noem.

Conform raportărilor, delegația a fost primită și de membri ai Congresului american care au susținut inițiativele pentru eliberarea ostaticilor.

Președintele Trump a declarat despre ostatici că „sunt eroi” și a subliniat suferințele prin care au trecut.

President Trump personally gives each freed Israeli hostage his presidential challenge coin

Despre unul dintre foștii ostatici, Matan Angrest, Trump a spus:

„Datorită serviciului în IDF, Matan a fost supus bătăilor severe, pierzând chiar și conștiința uneori. Și singur, sub pază specială, a trecut prin iad.

Matan nu s-a rupt și astăzi este o mărturie vie a curajului, inimii și credinței poporului evreu. Ești o mare inspirație pentru toată lumea, fie că ești evreu sau nu”.

Ostaticii prezenți la întâlnire au inclus pe Matan Engerst, Omri Miran, Bar Kuperstein, Nimrod Cohen, Ziv și Gali Berman, Ariel și David Kunio, Matan Zangauker, Ilana Gritzewsky, Guy Gilboa-Dalal, Segev Kalfon, Evyatar David, Eitan și Iair Horn, Yosef-Chaim Ohana, Avinatan Or, Noa Argamani, Eitan Mor și Elkana Bohbot.

"We love you all, and our country loves you all. You're amazing people." President @realDonaldTrump speaks to recently freed Israeli hostages and their families

Omri Miran, unul dintre foștii ostatici, a povestit momentul răpirii:

„Când am fost răpit de la Nahal Oz și despărțit de familia mea, fiica mea cea mare a alergat după mine și a strigat 'Tată!'. Timp de jumătate de an, nu am știut ce s-a întâmplat cu ei, până când am văzut-o pe Lishi la televizor. Am știut că am pentru ce să trăiesc când am văzut-o. Astăzi, fiica mea spune 'Tată', și eu răspund. Este datorită dumneavoastră”.

Gali și Ziv Berman, printre ostatici, i-au oferit președintelui Trump o mezuză recuperată din casa lor distrusă de la Kibbutz Kfar Aza, ca semn de mulțumire pentru eforturile administrației americane:

„Am venit să îi mulțumim președintelui Statelor Unite pentru numeroasele acțiuni pe care le-a întreprins pentru eliberarea noastră. Această mezuză a supraviețuit. Gali a supraviețuit. Și acum, acest obiect sacru a supraviețuit”

"You're not a hostage anymore…today you're heroes" President @realDonaldTrump speaks to recently freed Israeli hostages and their families

Într-o notă oficială către președinte, familia Berman a precizat:

„Din respect profund și recunoștință din inimă, vă oferim un simbol mic, dar puternic, al protecției și credinței, desprins din ruinele unei tragedii, ca gest de onoare și apreciere pentru eforturile depuse pentru întoarcerea ostaticilor.

Fie ca acesta să rămână un testament durabil al curajului, credinței și prieteniei eterne dintre popoarele noastre.”

Evenimentul a fost organizat de „Lobby for the Return of Abductees and Captives” și a inclus reprezentanți din diverse state americane, printre care French Hill, Arkansas și Haley Stevens din Michigan.

Întâlnirea a evidențiat colaborarea dintre autoritățile americane și organizațiile internaționale implicate în eliberarea ostaticilor și în susținerea familiilor acestora.