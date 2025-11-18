Recepție de amploare la Casa Albă pentru prințul moștenitor al Arabiei Saudite. Trump a pregătit un spectacol diplomatic

Atmosferă fastuoasă la Washington, unde președintele Donald Trump l-a întâmpinat pe prințul moștenitor Mohammed bin Salman cu o ceremonie impresionantă. Vizita, venită după ani de absență ai liderului saudit din capitala americană, a fost tratată cu o atenție specială de administrația de la Casa Albă, în contextul eforturilor SUA de a întări legăturile cu Riadul.

Președintele Trump și-a exprimat public aprecierea pentru parteneriatul cu regatul saudit încă înainte de vizită, declarând: „Onorăm Arabia Saudită, Prințul Moștenitor”.

Ceremonia organizată marți a inclus chiar și o trecere a unei formațiuni de avioane ale Forțelor Aeriene deasupra Casei Albe, o demonstrație vizibilă menită să transmită nivelul relației bilaterale. Deși momentul a fost grandios, protocolar vizita nu se încadrează în categoria celor de stat, întrucât prințul moștenitor nu este șeful formal al regatului. Această funcție îi aparține regelui Salman, în vârstă de 89 de ani, însă MBS conduce de facto majoritatea deciziilor zilnice ale Arabiei Saudite.

Vizita are loc în preziua unui anunț major: Trump a confirmat că Statele Unite vor vinde avioane F-35 Arabiei Saudite, o mișcare cu potențial de a modifica balanța strategică regională.

„Au fost un aliat grozav… Vom vinde F-35,” a declarat președintele presei americane.

Trump și-a construit o relație personală cu bin Salman, cu scopul de a atrage Arabia Saudită în Acordurile Abraham și de a obține recunoașterea diplomatică a Israelului de către Riad — una dintre prioritățile sale de politică externă.

„Acordurile lui Abraham vor fi o parte despre care vom discuta… Sper ca Arabia Saudită să intre destul de curând,” a adăugat Trump.

Ultima sosire a prințului în Washington s-a produs în 2018, cu puține luni înainte de uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, incident care a generat critici internaționale. O evaluare CIA a concluzionat ulterior că bin Salman ar fi ordonat operațiunea, acuzație negată de acesta. Văduva jurnalistului, Hanan Elatr Khashoggi, a reacționat cu durere la vestea revenirii prințului la Casa Albă: „Este foarte dureros pentru mine… Va fi mai bine dacă Jamal ar fi aici, să-l primească singur pe prințul moștenitor și să-i împărtășească viziunea, misiunea și toate ideile sale.”

Trump nu a rupt legăturile cu prințul în timpul primului său mandat, iar nici succesorul său, Joe Biden, nu a oprit complet dialogul politic cu Riadul, în ciuda criticilor la adresa situației drepturilor omului.

Casa Albă a transmis primele invitații la începutul lunii, acestea ajungând în special la directori executivi, guvernatori și membri ai Congresului. Surse citate de CNN spun că Trump a telefonat personal unor invitați pentru a-i aduce la cină.

Evenimentul este coordonat de prima doamnă, Melania Trump, conform protocolului aplicat tuturor vizitelor oficiale de lucru.

„Președintele Trump așteaptă cu nerăbdare să-l întâmpine pe prințul moștenitor Mohammed bin Salman Al Saud la Casa Albă… Nu vom trece înaintea președintelui în discuțiile care au loc dinainte”, a precizat un reprezentant al administrației.

Pe lângă întrevederea de la Casa Albă, Arabia Saudită pregătește un summit de investiții la Kennedy Center, menit să conecteze mediile de afaceri americano-saudite. Evenimentul are loc la o zi după întâlnirea oficială.

În luna mai, Trump fusese deja primit în Arabia Saudită cu ceremonii elaborate: escortă aeriană, gardă de onoare cu săbii aurite și o paradă ecvestră impresionantă. Regatul a anunțat atunci intenția de a investi 600 de miliarde de dolari în SUA, iar Washingtonul a semnat o serie de acorduri comerciale — dintre care o parte nu a fost încă implementată integral.

Înaintea discuțiilor oficiale, echipele americane și saudite lucrau la finalizarea unui set de acorduri privind apărarea și securitatea. Arabia Saudită solicită de mult timp acces la avioanele F-35, una dintre cele mai avansate tehnologii militare.

Israelul însă, singurul operator F-35 din regiune, este preocupat să își păstreze superioritatea strategică, iar Congresul SUA ar putea interveni pentru a bloca exportul — deși astfel de decizii sunt rare.

Întâlnirea dintre Trump și bin Salman vizează relansarea discuțiilor privind stabilirea relațiilor diplomatice dintre Arabia Saudită și Israel. Procesul fusese practic oprit după atacul terorist din 7 octombrie 2023 și conflictul devastator din Gaza.

Un cadru discutat înainte de escaladarea situației includea un posibil tratat de apărare SUA–Arabia Saudită și sprijin american pentru realizarea unui program nuclear civil, în schimbul recunoașterii oficiale a Israelului.

„Sper să văd Arabia Saudită intrând și sper să văd și alții intrând. Cred că vor intra toți foarte curând”, a declarat Donald Trump.

Totuși, potrivit oficialilor americani, acordul de cooperare militară pregătit pentru semnare nu se ridică la nivelul unui tratat complet, care ar necesita obligatoriu aprobarea Congresului.