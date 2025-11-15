Arabia Saudită, tot mai aproape de Acordurile Abraham. Trump anunță „o aderare în foarte scurt timp”

Președintele SUA, Donald Trump, afirmă că Arabia Saudită ar putea adera „în foarte scurt timp” la Acordurile Abraham. În discuțiile cu Mohammed bin Salman urmează să fie abordate acorduri strategice, economice și posibilitatea unei tranzacții majore cu avioane F-35. Evaluările serviciilor americane ridică însă riscuri privind accesul Chinei la tehnologie sensibilă.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, într-o discuție cu jurnaliștii aflați la bordul Air Force One, că Arabia Saudită ar putea adera „în foarte scurt timp” la Acordurile Abraham, grupul de tratate de normalizare între state arabe și Israel. Liderul american a confirmat că subiectul se va afla pe agenda discuțiilor cu prințul moștenitor Mohammed bin Salman, într-o întâlnire programată la Casa Albă la finalul lunii, potrivit The Jerusalem Post.

În fața reporterilor, Trump a vorbit deschis despre extinderea acordurilor care au redefinit relațiile geopolitice din Orientul Mijlociu începând cu 2020. Mesajul său a fost unul scurt, dar cu semnificație strategică.

„Există un interes enorm. Sper ca Arabia Saudită să adere foarte curând”, a spus Donald Trump.

Adoptarea de către Riad a Acordurilor Abraham ar reprezenta cea mai importantă mutare diplomatică din Orientul Mijlociu din ultimele două decenii, dat fiind statutul Arabiei Saudite ca principal actor regional sunnit, gardian al locurilor sfinte și jucător economic global.

Declarațiile președintelui vin după operațiunile coordonate ale SUA și Israelului împotriva instalațiilor nucleare iraniene din iunie. Trump susține că atacurile au avut un efect devastator asupra programului nuclear de la Teheran.

Liderul american a afirmat că intervenția militară „a scos Iranul din afaceri”, formulare care marchează cel mai dur limbaj utilizat până acum de Casa Albă pe această temă. Impactul operațiunilor militare, coroborat cu presiunea diplomatică internațională, ar fi creat un impuls suplimentar pentru statele arabe care doresc un arc de securitate comun împotriva extinderii influenței iraniene.

Pentru Arabia Saudită, apropierea de Washington și de Israel este privită, inclusiv de experții regionali, ca parte a recalibrării sale strategice într-un moment de maximă vulnerabilitate geopolitică, cu Yemenul în conflict, Iranul imprevizibil și economia aflată în plină tranziție prin proiectele Vision 2030.

Întâlnirea dintre Donald Trump și Mohammed bin Salman, programată la finalul lunii, ar urma să includă o serie de acorduri economice și de apărare între Washington și Riad. Sursele americane citate de The Jerusalem Post afirmă că poziționarea Arabiei Saudite în noua arhitectură regională va fi unul dintre elementele centrale ale discuțiilor.

Președintele american a confirmat că unul dintre punctele de pe agendă este examinarea unei tranzacții majore privind vânzarea de avioane de vânătoare F-35 către Riad, elicopterul star al industriei de apărare americane, cu tehnologie stealth și sisteme electronice avansate.

„Ei vor să cumpere o mulțime de avioane. Mă uit la asta. Mi-au cerut să analizez această opțiune”, a spus Trump. „Vor să cumpere multe avioane ‘35’, dar și alte avioane de vânătoare.”

O astfel de tranzacție ar fi una dintre cele mai mari vânzări de tehnică militară din istoria Statelor Unite, cu implicații profunde asupra echilibrului de putere din Orientul Mijlociu.

The New York Times a relatat că un raport recent al serviciilor militare de informații din SUA atrage atenția asupra riscului ca tehnologia avansată a avioanelor F-35 să ajungă în posesia Chinei în cazul unei vânzări către Arabia Saudită.

Evaluarea citată subliniază că Beijingul și-a consolidat relațiile economice și logistice cu Riad, investind masiv în infrastructură, energie și cercetare. Mai mult, China controlează o parte semnificativă a lanțurilor de aprovizionare utilizate în proiectele de dezvoltare saudită, ceea ce creează un risc indirect pentru Washington.

Raportul descrie scenarii în care China ar putea obține acces la sisteme electronice sensibile, software militar sau tehnologii stealth dacă Arabia Saudită ar primi aeronave F-35. Aceste preocupări reprezintă principalul obstacol în calea tranzacției.

Pentru Riad, aderarea la Acordurile Abraham ar consfinți rolul Arabiei Saudite drept pivot strategic în Orientul Mijlociu. Normalizarea cu Israelul ar oferi:

• acces la tehnologie militară avansată • garanții americane de securitate într-o perioadă de tensiuni crescute • investiții bilaterale și proiecte strategice în energie, inteligență artificială și apărare • sprijin pentru proiectele Vision 2030

În același timp, Arabia Saudită ar căpăta o poziție centrală în proiectele economice regionale, de la coridoare comerciale până la parteneriate strategice în high-tech.

Statele din Golf privesc cu optimism această posibilă aderare, considerând-o o consolidare a frontului regional anti-Iran. Israelul sprijină deschis extinderea acordurilor, iar premierul său a afirmat în repetate rânduri că normalizarea cu Arabia Saudită ar fi „un moment istoric”.

Pe de altă parte, Iranul și actorii apropiați Teheranului denunță aceste discuții ca pe „o trădare a cauzei palestiniene”, retorică folosită și în 2020, după semnarea acordurilor inițiale.

China, menționată în rapoartele americane ca factor de risc, nu a comentat oficial, însă Beijingul a mediat în 2023 reconcilierea diplomatică dintre Iran și Arabia Saudită, ceea ce face ca orice reconfigurare să fie atent urmărită.

Întâlnirea Trump–Mohammed bin Salman de la Casa Albă ar putea schimba rapid dinamica regională. Dacă Arabia Saudită aderă la Acordurile Abraham, efectul ar fi unul amplu:

• repoziționarea puterilor regionale • posibile noi acorduri ale altor state arabe • consolidarea axei Washington–Riad–Jerusalim • presiune suplimentară asupra Iranului

Acordurile economice și potențiala tranzacție privind avioanele F-35 sunt discutate în paralel cu normalizarea, ceea ce ridică miza întâlnirii la nivelul unei reorganizări geopolitice în toată regiunea.