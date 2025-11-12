Economie

Prețul petrolului a crescut marți, pe fondul sancţiunilor SUA faţă de Rusia şi evitarea blocajului guvernamental

Prețul petrolului a crescut marți, pe fondul sancţiunilor SUA faţă de Rusia şi evitarea blocajului guvernamentalSursa foto: Freepik
Cotaţiile petrolului au înregistrat marţi o creştere semnificativă, după ce SUA a anunţat noi sancţiuni împotriva industriei petroliere ruse, iar pieţele au primit semnale pozitive privind încheierea blocajului guvernamental american. Temerile legate de supraproducţie au limitat avansul cotaţiilor, potrivit Reuters.

Creşteri pentru petrolul Brent şi WTI pe fondul sancţiunilor americane

Preţul petrolului Brent s-a tranzacţionat marţi la 65,08 dolari pe baril, în urcare cu 1,02 dolari (+1,59%). West Texas Intermediate (WTI), de referinţă pe piaţa americană, a ajuns la 60,98 dolari pe baril, în creştere cu 0,83 dolari (+1,41%).

Investitorii evaluează în continuare consecinţele sancţiunilor americane asupra Rusiei şi efectele acestora asupra pieţelor de ţiţei şi produse rafinate.

Impactul produs de sancțiunile împotriva Rusiei

Compania rusă Lukoil a declarat forţă majoră la un câmp petrolier din Irak, cel mai important efect de până acum al noilor sancţiuni americane împotriva producătorilor de petrol din Rusia, care afectează exporturile de produse petroliere. În Orientul Mijlociu, Arabia Saudită, Irakul şi Kuweitul urmează să crească livrările de petrol către India în decembrie.

Sancțiuni Rusia

Sancțiuni Rusia / sursa foto: dreamstime.com

Piaţa a fost susţinută şi de optimismul privind reluarea finanţării guvernului american, după ce Senatul SUA a aprobat un compromis legislativ pentru încheierea blocajului bugetar. Analistul Phil Flynn de la Price Futures Group a afirmat că aşteptările legate de redeschiderea guvernului stimulează prognozele de cerere.

OPEC+ majorează producția și suspendă creșterile suplimentare în 2026

Temerile privind un excedent de ofertă restrâng creșterile prețurilor, după ce OPEC+ a decis majorarea producției din decembrie cu 137.000 barili pe zi și suspendarea creșterilor suplimentare în primul trimestru din anul 2026. Analistii Commerzbank subliniază că extinderea producției va menține presiunea asupra pieței, iar principalul factor este extinderea OPEC+.

De la începutul primăverii, OPEC+ a adăugat aproximativ 2 milioane barili pe zi la producția globală, iar reluarea eliminării reducerilor voluntare după primul trimestru ar putea adăuga încă 1 milion de barili pe zi în 2026, potrivit estimărilor băncii germane.

