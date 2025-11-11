România trebuie să preia controlul asupra Lukoil. Bogdan Ivan: Nu vom prelungi niciun termen

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat marţi seară că România va respecta integral sancţiunile internaţionale impuse companiei ruse Lukoil, fără a solicita vreo amânare a termenului de 21 noiembrie stabilit de autorităţile americane.

Oficialul a subliniat că Guvernul lucrează la un cadru legislativ special care să permită aplicarea sancţiunilor, dar şi continuarea activităţii economice la rafinăria Petrotel Ploieşti, una dintre cele mai importante din ţară.

„Protejăm securitatea energetică a României şi aplicăm ferm sancţiunile internaţionale ce vizează Lukoil”, a transmis ministrul într-un mesaj publicat pe reţelele sociale. Potrivit acestuia, echipele din Ministerul Energiei colaborează cu instituţii cheie ale statului pentru a se asigura că procesul de aplicare a sancţiunilor se va face controlat, fără riscul de a afecta aprovizionarea cu carburanţi la nivel naţional.

Bogdan Ivan a respins categoric ideea unei prelungiri a termenului-limită impus de Statele Unite, explicând că România trebuie să dea un semnal clar de loialitate faţă de partenerii săi strategici.

„O spun răspicat: nu voi solicita prelungirea termenului de 21 noiembrie fixat de autorităţile americane. Mai mult, voi susţine replicarea şi aplicarea unitară a sancţiunilor iniţiate de SUA la nivelul întregii Uniuni Europene”, a declarat ministrul.

Declaraţia vine în contextul unei crize energetice complicate pentru mai multe state europene, care încearcă să menţină aprovizionarea pieţelor interne fără a încălca noile restricţii impuse companiilor ruseşti.

Rafinăria Petrotel Ploieşti, deţinută de Lukoil, are aproximativ 5.000 de angajaţi direcţi şi indirecţi şi joacă un rol esenţial în asigurarea rezervelor interne de combustibil. Ministerul Energiei a anunțat că pregăteşte măsuri prin care statul român să poată interveni direct pentru a garanta continuitatea activităţii rafinăriei, chiar şi în condiţiile restricţiilor internaţionale.

„România trebuie să preia controlul asupra companiei pentru a garanta implementarea completă a măsurilor internaţionale, pentru a proteja locurile de muncă ale celor 5.000 de angajaţi şi pentru a asigura stabilitatea şi securitatea sistemului energetic naţional”, a precizat Ivan.

Potrivit unor surse guvernamentale, una dintre opţiunile analizate este o formă de administrare temporară de stat, care ar permite continuarea operaţiunilor economice fără a încălca regimul de sancţiuni.

Decizia Washingtonului de a extinde sancţiunile asupra companiilor petroliere Lukoil şi Rosneft a generat tensiuni majore în mai multe state membre ale Uniunii Europene. Ţări precum România şi Bulgaria se află într-o cursă contracronometru pentru a evita închiderea rafinăriilor deţinute de grupurile ruseşti, vitale pentru aprovizionarea cu carburanţi în regiune.

Publicaţia Politico a relatat că guvernele celor două ţări au luat în calcul cererea unei derogări temporare, pentru a evita un blocaj în producţia internă. Cu toate acestea, poziţia Bucureştiului este fermă: România nu va cere nicio amânare şi va respecta în totalitate calendarul stabilit de Statele Unite.

În schimb, alte ţări au obţinut deja excepţii. Germania, de exemplu, a primit o derogare de şase luni pentru rafinăria Schwedt, controlată de Rosneft, în timp ce premierul ungar Viktor Orbán a mers la Washington, unde a obţinut o prelungire a importurilor de petrol prin conducte pentru Ungaria şi Slovacia.

Tensiuni între Washington și Kremlin

Sancţiunile vin pe fondul tensiunilor crescânde dintre Washington şi Kremlin şi al eforturilor Uniunii Europene de a-şi reduce dependenţa energetică faţă de Rusia.

În acest context, guvernul condus de Bogdan Ivan pe partea energetică încearcă să echilibreze două obiective majore: conformarea deplină la regimul internaţional de sancţiuni şi protejarea infrastructurii critice de energie.

Pentru România, succesul acestei tranziţii va depinde de cât de rapid va reuşi să adopte legislaţia necesară şi să implementeze o soluţie care să păstreze locurile de muncă şi să asigure stabilitatea pieţei combustibililor.