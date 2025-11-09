Sancțiunile SUA împotriva Lukoil pun România într-o situație delicată. Ce spun oficialii despre rafinăria din Ploiești și posibila vânzare a activelor

Rafinăria Lukoil din România este afectată de noile sancțiuni americane. Oficialii români discută despre posibila vânzare, datorii restante și măsurile de urgență. Statul român ar putea avea drept de veto asupra tranzacției.

Compania rusă Lukoil, care deține în România una dintre cele mai mari rafinării – Petrotel Ploiești – și o rețea extinsă de stații de carburanți, se află în mijlocul unei crize economice și politice generate de noile sancțiuni impuse de Trezoreria Statelor Unite. Americanii au anunțat recent că toate activele Lukoil și ale companiei Rosneft vor fi înghețate în SUA, iar toate tranzacțiile comerciale între aceste companii și entitățile americane vor fi interzise.

Potrivit publicației POLITICO, această decizie a creat haos în statele europene unde cele două companii rusești au operațiuni critice, România și Bulgaria fiind cele mai afectate. Rafinăriile Lukoil din cele două țări sunt considerate esențiale pentru aprovizionarea regională cu combustibil, iar închiderea lor ar putea avea consecințe economice semnificative.

Consilierul prezidențial pentru afaceri economice, Radu Burnete, a declarat duminică, într-un interviu la Digi24, că tranzacțiile privind vânzarea operațiunilor Lukoil din România sunt atent monitorizate. El a explicat că orice astfel de tranzacție intră sub incidența Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe (CEISD), care are drept de veto.

„Dacă observăm că respectiva companie are legături cu Federaţia Rusă sau se află sub sancţiuni sau avem bănuieli că este doar un paravan, atunci statul român are drept de veto”, a precizat Burnete.

Potrivit acestuia, Lukoil asigură în prezent aproximativ 25% din capacitatea de rafinare a României, iar o parte importantă din producția de la Ploiești este exportată în Republica Moldova. În perioada actuală, rafinăria se află în revizie tehnică, iar necesarul de carburant este acoperit prin importuri și producția altor companii.

Lukoil a anunțat în luna octombrie că a acceptat o ofertă de vânzare a activelor internaționale venită din partea companiei Gunvor, înregistrată în Cipru și cu sediul operațional la Geneva. Această companie a fost ulterior menționată de Trezoreria SUA drept o „marionetă a Kremlinului”, motiv pentru care Washingtonul și-a exprimat clar opoziția față de tranzacție. În consecință, Gunvor a retras propunerea, conform anunțului făcut joi.

În contextul în care vânzarea către Gunvor a căzut, autoritățile române rămân în alertă cu privire la eventuale alte companii interesate să preia activele Lukoil. Burnete a menționat că statul român nu poate exclude varianta de a achiziționa el însuși activele din România, dar decizia finală privind cumpărătorul aparține companiei ruse.

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a subliniat luni că autoritățile române sunt preocupate nu doar de funcționarea rafinăriei, ci și de eventualele datorii pe care Lukoil le-ar putea lăsa în urma sa.

„Ştiu că există nişte datorii ale acestor companii care, dacă pleacă, trebuie ca statul român să se asigure că aceste datorii nu vor rămâne istorie”, a declarat Miruță, referindu-se la sancțiunile impuse de SUA.

Oficialul a mai explicat că, deși decizia americană nu are legătură directă cu Guvernul României, impactul asupra economiei locale este real și trebuie gestionat cu atenție.

Conform informațiilor obținute de POLITICO, România și Bulgaria analizează posibilitatea de a cere derogări de la termenul de aplicare a sancțiunilor, astfel încât rafinăriile din Ploiești și Burgas să nu fie forțate să își închidă activitatea. Termenul-limită stabilit de SUA pentru aplicarea sancțiunilor este 21 noiembrie, ceea ce înseamnă că Bucureștiul mai are puțin timp pentru a negocia o eventuală excepție.

Guvernul român nu a anunțat oficial că a solicitat o derogare, însă mai multe surse apropiate de negocieri spun că această variantă este discutată la nivel înalt, pentru a preveni o posibilă criză în aprovizionarea cu carburanți.