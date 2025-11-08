Politico: România vrea amânarea sancțiunilor SUA pentru Lukoil pentru a proteja Moldova

Decizia Washingtonului de a include cele două mari companii petroliere ruseşti, Lukoil şi Rosneft, pe lista sancţiunilor a generat urgenţă în ţările Uniunii Europene în care acestea operează. România şi Bulgaria se află într-o cursă contracronometru pentru a preveni întreruperea aprovizionării cu combustibil înainte ca sancţiunile să intre în vigoare la 21 noiembrie, scrie politico.eu.

Vineri, parlamentarii bulgari au adoptat un proiect de lege care permite guvernului să numească un administrator al rafinăriei Burgas, deţinută de Lukoil. Administratorul va avea puteri extinse pentru a prelua controlul operaţional, a aproba vânzarea sau chiar naţionalizarea instalaţiei, dacă va fi necesar. În paralel, Sofia explorează posibilitatea de a solicita o derogare de la sancţiuni.

În România, rafinăria Petrotel, deţinută de Lukoil, ar putea fi afectată de sancţiuni, dar decizia oficială nu a fost încă luată. Un oficial guvernamental a declarat pentru Politică că Bucureştiul ia în calcul solicitarea unei prelungiri a termenului de aplicare a sancţiunilor. Potrivit acestuia, naţionalizarea ar fi „ultima opţiune”.

Ministrul român al Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat că România este „pregătită” pentru orice scenariu, subliniind că planul guvernamental urmăreşte menţinerea activităţii economice locale, în paralel cu încetarea finanţării Federaţiei Ruse. Încercările de a găsi un nou proprietar pentru rafinării au fost afectate după ce compania elveţiană Gunvor şi-a retras oferta de preluare a activelor internaţionale Lukoil, ca urmare a criticilor Trezoreriei SUA privind vânzarea.

Noile sancţiuni afectează şi alte ţări membre UE. Germania a primit o derogare de şase luni pentru rafinăria Schwedt, deţinută de Rosneft, iar Ungaria a obţinut la Washington o scutire pentru importurile de petrol prin conducte pentru ea şi Slovacia.

În Bulgaria, rafinăria Burgas acoperă până la 80% din necesarul de combustibil, iar o eventuală închidere ar lăsa ţara fără aprovizionare până la sfârşitul anului, potrivit analistului Martin Vladimirov. În România, rafinăria Petrotel furnizează aproximativ 20% din combustibilul intern. O oprire a activităţii ar duce la creşteri uşoare ale preţurilor şi ar putea afecta exporturile către Moldova.

Guvernul moldovean a propus cumpărarea activelor Lukoil din ţară, inclusiv a unui depozit de combustibil pentru avioane, şi a solicitat Washingtonului amânarea sancţiunilor.

Găsirea unui cumpărător pentru rafinăriile ruseşti va fi dificilă, potrivit experţilor. Petrotel din România are o cifră de afaceri redusă, este împovărată de datorii şi necesită investiţii semnificative, în timp ce rafinăria bulgară este mai atractivă economic.

Procesul de preluare de către stat poate genera, de asemenea, riscuri juridice. Deputaţi bulgari au atras atenţia că procedura rapidă de numire a unui administrator ar putea duce la greşeli care să provoace litigii cu Lukoil.

Autorităţile europene au atras atenția asupra necesității coordonării vânzărilor la nivel UE. Ministrul energiei din Lituania, Žygimantas Vaičiūnas, a declarat că Comisia Europeană trebuie să verifice potenţialii cumpărători pentru a preveni influenţa ascunsă a Rusiei asupra rafinăriilor.