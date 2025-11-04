International

Activele Lukoil, cumpărate de cel mai important trader de petrol rusesc. Legătura cu Vladimir Putin

Activele Lukoil, cumpărate de cel mai important trader de petrol rusesc. Legătura cu Vladimir PutinLukoil / sursa foto: dreamstime.com
Torbjörn Törnqvist, miliardar suedez și cofondator al firmei elvețiene de trading energetic Gunvor, se pregătește să preia operațiunile externe ale gigantului rus Lukoil, potrivit unui raport publicat de The Wall Street Journal (WSJ)pe 4 noiembrie. Gunvor, compania elvețiană de trading a fost fondată de Törnqvist împreună cu Ghenadi Timcenko, un apropiat al președintelui Vladimir Putin.

Ultimele pregătiri pentru vânzarea activelor Lukoil

Tranzacția vine la doar câteva zile după ce Statele Unite au impus sancțiuni asupra companiei petroliere ruse și ar putea extinde considerabil prezența globală a Gunvor, cu condiția aprobării de către autoritățile americane și britanice de reglementare a sancțiunilor.

Potrivit sursei, dacă afacerea se finalizează, Törnqvist ar prelua controlul asupra unui portofoliu extins de active: benzinării de la Bronx până în Sicilia, rafinării de petrol în întreaga Europă și operațiuni upstream în Orientul Mijlociu și Asia Centrală.

Rafinăria Lukoil

Rafinăria Lukoil. Sursa foto: Facebook/Rafinaria Petrotel-Lukoil

De asemenea, achiziția ar rezolva o provocare majoră pentru Rusia, care se află sub presiune economică tot mai mare din cauza sancțiunilor occidentale.

La ce valoare se ridică tranzacția

Acordul preliminar ar fi fost convenit la doar trei zile după ce Lukoil a anunțat intenția de a vinde, demonstrând reputația lui Törnqvist de a acționa rapid pe piețe cu miză mare. Surse citate de WSJ precizează că tranzacția nu include clauze de răscumpărare, tăind complet legăturile rusești cu aceste active.

Valoarea tranzacției poate ajunge până la 20 de miliarde de dolari, consolidând semnificativ poziția Gunvor pe piețele energetice globale. Analiștii subliniază că aceasta reflectă modul în care sancțiunile americane, introduse încă din administrația Trump, continuă să redefinească lumea opacă a comerțului cu petrol, unde circulă zilnic miliarde de dolari.

Compania magnatului suedez, colacul de salvare pentru Lukoil

Anterior, presa a relatat că Lituania va opri transportul de petrol rusesc către regiunea Kaliningrad, odată cu intrarea în vigoare a noilor sancțiuni americane și britanice împotriva principalelor companii energetice rusești, Rosneft și Lukoil.

  1. Bosz Goroy spune:
    4 noiembrie 2025 la 14:35

    Romania ar trebui sa blocheze urgent activele LUKOIL in Romania, pana la restituirea tezaurului aflat in Rusia, intergral + dobanzi la zi, in natura sau in bani acolo unde aurul romanesc a fost topit si vandut de rusi. Fara comentarii, fara discutii.

