Politica

România, fără reacție după sancțiunile SUA împotriva companiilor Lukoil și Rosneft

România, fără reacție după sancțiunile SUA împotriva companiilor Lukoil și Rosneft
La două săptămâni după ce Trezoreria SUA, la solicitarea președintelui Donald Trump, a impus sancțiuni majore companiilor rusești Lukoil și Rosneft, România nu a anunțat încă nicio măsură, în timp ce mai multe state europene și asiatice încearcă să se adapteze noilor restricții, potrivit Gândul.

Lukoil, pierderi semnificative în România după începutul războiului din Ucraina

Compania Lukoil, cea mai mare firmă petrolieră privată din Rusia, deține în România rafinăria Petrotel-Lukoil și rețeaua Lukoil România, care operează 320 de stații de distribuție. Ambele sunt controlate de compania Litasco, care are sediul în Elveția.

Datele Ministerului Finanțelor arată că, după declanșarea războiului din Ucraina, Lukoil a înregistrat pierderi semnificative pe piața românească, iar compania a pierdut astfel profitul obținut anterior și o parte semnificativă din angajați.

Scădere drastică a numărului de angajați și pierderi financiare în România pentru compania Lukoil

Potrivit datelor Ministerului de Finanțe, Lukoil a ajuns de la 1.321 de angajați înainte de războiul din Ucraina la doar 203 în 2024, adică de șase ori mai puțin. În același an, compania a raportat o pierdere netă de aproximativ 29 de milioane de euro, după ce în 2023 înregistrase un profit de 70,7 milioane de euro.

Petrol

Sursa foto: Pixabay.com

Sancțiunile recente impuse de Statele Unite și Marea Britanie au afectat operațiunile companiei. Întrebat despre modul în care România va aplica sancțiunile americane, președintele Nicușor Dan a spus că România va continua să acționeze solidar cu Uniunea Europeană, fără a oferi însă detalii concrete.

România, în așteptare după sancțiunile impuse de SUA asupra Lukoil

Ministerul Economiei a transmis că România a luat în considerare sancțiunile impuse de Trezoreria SUA, dar va aștepta poziția oficială a Uniunii Europene înainte de a lua o decizie finală. Între timp, Lukoil a început procesul de vânzare a activelor internaționale către compania elvețiană Gunvor, fondată de omul de afaceri Gennady Timchenko, apropiat de Vladimir Putin.

În timp ce state precum Bulgaria, Ungaria, Germania sau Turcia iau măsuri rapide pentru a gestiona efectele sancțiunilor, România nu a înregistrat până în prezent nicio măsură oficială privind activele Lukoil. Cu o cotă de 8-10% din piața de distribuție de carburanți, Lukoil rămâne al treilea producător ca mărime din sectorul petrolier românesc.

