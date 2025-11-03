Nicușor Dan, exclus de pe lista invitaților la Congresul PSD. Grindeanu: Nu e dreptul meu

Sorin Grindeanu a declarat, luni, că nu intenţionează să-l invite pe preşedintele Nicuşor Dan la Congresul PSD. „Nu. E dreptul meu să-i fac sau să nu îi fac invitaţie”, a spus liderul social-democrat, întrebat de jurnalişti despre o posibilă participare a şefului statului la eveniment.

Liderul social-democrat a explicat că are libertatea de a decide cine participă la eveniment şi a confirmat că doar fostul premier Victor Ponta şi-a anunţat prezenţa.

El a adăugat că a contactat mai mulţi foşti lideri ai partidului, însă singurul care a confirmat este Victor Ponta, în timp ce Viorica Dăncilă a anunţat că este plecată din ţară, iar Liviu Dragnea nu va fi invitat.

„E dreptul meu să-i invit sau nu pe foştii preşedinţi. Liviu Dragnea, din declaraţiile pe care le-am văzut, are în continuare anumite restricţii de a participa”, a explicat Grindeanu.

Preşedintele interimar al PSD a mai spus că a discutat şi cu Adrian Năstase şi Mircea Geoană, iar Năstase i-a confirmat deja că va veni. „Dacă noi nu ne aducem înapoi oamenii care au contribuit, cu bine sau cu mai puţin bine, dar au încercat să facă bine, nu reuşim să ne ducem în viitor”, a subliniat el.

Grindeanu a comentat şi apariţia preşedintelui Nicuşor Dan la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă din partea USR. El a afirmat că momentul nu l-a surprins şi a ironizat sprijinul pe care Drulă îl primeşte. „Pentru mine nu a fost o surpriză prezenţa preşedintelui Nicuşor Dan la USR, fiindcă ştim cu toţii, Cătălin Drulă are nevoie de proptele ca să poată să creadă că va candida cu şanse. Îl ştim cu toţii pe Drulă”, a spus liderul PSD.

Întrebat dacă acest episod ar putea genera tensiuni în coaliţia de guvernare, Grindeanu a explicat că nu vede nicio problemă.

„Eu am privit-o ca o acţiune politică. Cred că românii s-au cam săturat de politică şi vor să vadă administraţie. Daniel Băluţă asta îşi propune în următoarele săptămâni: să vorbească despre administraţie, despre proiecte, nu despre jocuri de imagine”, a declarat Grindeanu.

Liderul social-democrat a adăugat că USR şi candidatul său pentru Primăria Capitalei se bazează mai degrabă pe strategii de imagine decât pe realizări concrete.

„Unii înţeleg să facă politică fiindcă sunt candidaţi slabi şi cred că, sprijinindu-se pe Nicuşor Dan, au vreo şansă. I-au copiat şi sloganul de campanie, i-au copiat absolut tot, crezând că îi cresc şansele”, a spus Grindeanu.

El a insistat că PSD îşi propune să ducă o campanie axată pe rezultate şi pe soluţii administrative, nu pe atacuri politice. „Noi spunem următorul lucru: vrem să facem administraţie, nu politică”, a conchis Sorin Grindeanu, marcând astfel o nouă distanţare de stilul de campanie promovat de adversarii săi politici.