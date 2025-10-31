Monden

Victor Ponta și Daciana, mai fericiți ca niciodată. Dar fiecare cu un alt partener

Familie Victor Ponta.
Divorțul pare să fie extrem de sănătos în anumite cazuri. Unul dintre acestea este cel între Victor Ponta și Daciana Sârbu. Cei doi nu s-au mai înțeles, s-au despărțit și își trăiesc fericirea alături de o altă persoană.

Victor și Daciana, fericiți și divorțați

Fostul premier și-a găsit iubirea pe terenurile de golf. Nu cele din România, ci cele din Turcia, acolo unde a cunoscut-o pe Cristina Petrovici. Tânăra este o clujeancă ambițioasă care a urcat repede în tot felul de companii care au legătură cu sportul. A absolvit Universitatea Babeș Bolyai și a fost în fruntea BT Arena timp de 8 ani. Ulterior a primit o ofertă mai bună.

Aceasta a venit de la Emirates Golf Federation din Dubai. Așa a devenit tânăra Operations Manager aici de această dată. Iar în zilele noastre, Cristina Petrovici este  Tournament Director al Romanian Open Championship. Acesta este primul eveniment profesionist de golf din România sub egida DP World.

Ambițioasă ca iubitul

Românca a ajuns în acest fel într-o poziție de top într-un sport care e în plină ascensiune. Iar golful nu i-a adus doar o carieră de succes ci și un iubit pe măsură, mai exact pe fostul premier.

Cei doi s-ar fi cunoscut pe unul dintre terenurile de golf din Turcia, acolo unde fata i-ar fi picat cu tronc lui Ponta. Apropiații celor doi spun că din momentul în care s-au văzut, chimia și-a spus cuvântul.

Daciana nu a rămas mai prejos

Pe de altă parte, nici Daciana Sârbu nu prea a pierdut vremea. Cei 48 de ani o împiedică să fie într-o formă de invidiat și să aibă un partener chiar și mai tânăr. Ba mai mult, fosta doamnă Ponta nu s-a ferit nici să-l afișeze, semn că e mai mult decât o idilă între ei. Practic cei doi s-au plimbat și prin București de mână, dar au apărut și pe pagina de Instagram a Dacianei.

Au fost împreună și la o nuntă, deci sunt cât se poate de uniți. Cu toate acestea, fosta doamnă Ponta nu s-a grăbit în a face declarații despre actualul ei partener. Cel mai probabil lasă timpul să își spună cuvântul legat de relația lor.

