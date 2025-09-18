Viața Dacianei Sârbu după divorț, alături de noul iubit: Cine știe ce urmează

Daciana Sârbu a vorbit pentru prima dată despre noua sa relație, după ce a încheiat, departe de ochii lumii, căsnicia cu Victor Ponta. Fosta europarlamentar pare să fi găsit din nou fericirea, alături de un bărbat cu care a ieșit în public. Toată presa a relatat despre bărbatul misterios, iar Daciana a declarat pentru click.ro: „A fost destul de surprinzătoare reacția, nu mă gândeam că trezește atât interes”.

După ce divorțul dintre cei doi a fost ținut departe de ochii publicului pentru o perioadă, cei doi și-au refăcut rapid viața. Recent, Daciana Sârbu a fost surprinsă însoțită de un bărbat, care este, potrivit declarațiilor sale, noul iubit.

La un eveniment organizat marți, dedicat lansării Asociației „Eu te-am făcut eu te iubesc”, Daciana a oferit câteva detalii exclusive despre partenerul său actual, precum și despre posibilitatea unui nou mariaj în viitorul apropiat.

Daciana Sârbu, recent surprinsă alături de noul său partener și care au stârnit reacții intense pe rețelele sociale, a comentat pentru click.ro despre atenția publică care i s-a acordat. Ea a declarat că a fost surprinsă de amploarea interesului, mai ales că, în mod obișnuit, evită să împărtășească detalii din viața sa privată.

Cu toate acestea, a subliniat că nu încearcă să se ascundă și că tot ceea ce postează este făcut în mod natural, așa cum face cu alte aspecte din viața personală expuse pe social media. Daciana Sârbu a mai menționat că, deși este liniștită și bine, această stare de echilibru i-a fost oferită de procesul introspectiv prin care a trecut recent.

„A fost destul de surprinzătoare reacția, nu mă gândeam că trezește atât interes, mai ales că eu nu împărtășesc lucruri din intimitatea mea. Nu mă ascund, am făcut-o foarte firesc cum fac, de altfel, toate lucrurile pe care le expun în viața mea și pe social media. Nu mă ascund, nu mint, sunt bine, liniștită, dar liniștea mi-a oferit-o tot procesul acesta în care am lucrat cu mine”.

În cursul weekendului trecut, Daciana Sârbu a participat la un eveniment privat, iar imaginile distribuite ulterior în mediul online au atras atenția printr-un detaliu notabil: prezența unui bărbat care a însoțit-o la nuntă. Acesta este un tânăr înalt, cu un aspect îngrijit și un tatuaj vizibil pe antebrațul drept.

Potrivit informațiilor disponibile, numele său este Alex Ghionea și activează în sectorul HoReCa. Având în vedere că Daciana Sârbu coordonează un lanț de cofetării, apropierea dintre cei doi pare să aibă și o componentă profesională, pe lângă cea personală.

Fosta europarlamentară a purtat o rochie lungă, de culoare neagră, iar imaginile o surprind zâmbitoare, părând relaxată și încrezătoare în compania noului său partener. Cei doi au petrecut timp împreună și la sfârșitul lunii august, când au fost într-o vacanță în Grecia – detaliu sugerat de alte postări recente din social media.

Întrebată dacă plănuiește o nouă căsătorie, Daciana Sârbu a răspuns: „Nu știu! Asta doar viața va decide”.