Victor Ponta, dezvăluiri despre divorțul de Daciana Sârbu. Cine e noua iubită a fostului premier
- Antonia Hendrik
- 26 august 2025, 18:59
Victor Ponta și Daciana Sârbu au format un cuplu timp de aproximativ 20 de ani, dar au reușit să fie foarte discreți cu viața lor privată. Deși drumurile lor s-au separat, cei doi păstrează o relație bazată pe respect reciproc, punând pe primul plan binele celor doi copii pe care îi au împreună.
Victor Ponta, dezvăluiri despre divorțul de Daciana Sârbu: E o femeie care merită mai mult
În prezent, fostul prim-ministru trăiește o nouă etapă personală, alături de o parteneră cu care împărtășește interese comune. Deși a evitat, de regulă, expunerea detaliilor din viața sa privată, Victor Ponta a oferit recent câteva declarații referitoare la despărțirea de Daciana Sârbu, la relația cu copiii și la actuala sa viață sentimentală.
Fostul premier a abordat cu mare sinceritate subiectul divorțului de Daciana Sârbu, declarând că nu are reproșuri la adresa fostei sale soții. El a precizat că își asumă întreaga responsabilitate pentru despărțire și a subliniat că Daciana Sârbu ar fi meritat mai mult decât a fost el capabil să ofere în cadrul relației.
„Sunt o persoană dificilă, am trecut prin diverse momente mai dificile și ca să fie clar, dacă trebuie să găsiți vinovatul, eu sunt 100%. E o femeie care merită mai mult decât puteam eu să-i ofer”, a declarat Victor Ponta.
Ponta a declarat că Irina și Maria rămân o prioritate absolută pentru el
Victor Ponta este tatăl a trei copii, care ocupă un loc central în viața sa personală. Andrei, fiul său din prima căsătorie, are 24 de ani. Din relația cu Daciana Sârbu, fostul premier are o fiică, Irina, în vârstă de 17 ani. Cuplul a adoptat, de asemenea, o fetiță, Maria, care are acum zece ani, fiind primită în familie la vârsta de șase ani.
Chiar și după separarea de Daciana Sârbu, Victor Ponta a declarat că Irina și Maria rămân o prioritate absolută pentru el, subliniind importanța legăturii profunde pe care o are cu cele două fiice.
„În viața privată sunt incluși și copiii mei. Cu siguranță, ei rămân principala mea responsabilitate”, a subliniat Victor Ponta.
Victor Ponta a vorbit și despre noua cucerire
Victor Ponta a făcut lumină și în legătură cu relația sa actuală. Fostul premier a menționat că are o nouă iubită, Cristina Petrovici, mai tânără decât el, alături de care împarte mai multe pasiuni, inclusiv interesul pentru golf.
Victor Ponta a declarat că relația sa a început în jurul unei pasiuni comune, golful: „Avem pasiuni comune, ne-am cunoscut la golf”.
Fostul premier a menționat că partenera sa preferă discreția și evită expunerea publică. „O să devină cunoscută și nu îi va prinde bine, așa că prefer să o protejez”, a explicat Victor Ponta.
Cine este Cristina Petrovici
Cristina Petrovici, partenera fostului premier Victor Ponta, cu o diferență de vârstă de aproximativ 20 de ani, este o figură discretă, dar cu o influență notabilă în domeniul sportului.
Originară din Cluj-Napoca, ea și-a dezvoltat o carieră remarcabilă în managementul evenimentelor și în industria golfului, activând atât pe plan național, cât și internațional. Interesul comun pentru sport a fost și motivul întâlnirii celor doi, care s-au cunoscut pe un teren de golf din Turcia, scrie viva.ro.
