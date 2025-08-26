Monden Victor Ponta, dezvăluiri despre divorțul de Daciana Sârbu. Cine e noua iubită a fostului premier







Victor Ponta și Daciana Sârbu au format un cuplu timp de aproximativ 20 de ani, dar au reușit să fie foarte discreți cu viața lor privată. Deși drumurile lor s-au separat, cei doi păstrează o relație bazată pe respect reciproc, punând pe primul plan binele celor doi copii pe care îi au împreună.

În prezent, fostul prim-ministru trăiește o nouă etapă personală, alături de o parteneră cu care împărtășește interese comune. Deși a evitat, de regulă, expunerea detaliilor din viața sa privată, Victor Ponta a oferit recent câteva declarații referitoare la despărțirea de Daciana Sârbu, la relația cu copiii și la actuala sa viață sentimentală.

Fostul premier a abordat cu mare sinceritate subiectul divorțului de Daciana Sârbu, declarând că nu are reproșuri la adresa fostei sale soții. El a precizat că își asumă întreaga responsabilitate pentru despărțire și a subliniat că Daciana Sârbu ar fi meritat mai mult decât a fost el capabil să ofere în cadrul relației.

Victor Ponta este tatăl a trei copii, care ocupă un loc central în viața sa personală. Andrei, fiul său din prima căsătorie, are 24 de ani. Din relația cu Daciana Sârbu, fostul premier are o fiică, Irina, în vârstă de 17 ani. Cuplul a adoptat, de asemenea, o fetiță, Maria, care are acum zece ani, fiind primită în familie la vârsta de șase ani.

Chiar și după separarea de Daciana Sârbu, Victor Ponta a declarat că Irina și Maria rămân o prioritate absolută pentru el, subliniind importanța legăturii profunde pe care o are cu cele două fiice.

„În viața privată sunt incluși și copiii mei. Cu siguranță, ei rămân principala mea responsabilitate”, a subliniat Victor Ponta.

Victor Ponta a făcut lumină și în legătură cu relația sa actuală. Fostul premier a menționat că are o nouă iubită, Cristina Petrovici, mai tânără decât el, alături de care împarte mai multe pasiuni, inclusiv interesul pentru golf.

Victor Ponta a declarat că relația sa a început în jurul unei pasiuni comune, golful: „Avem pasiuni comune, ne-am cunoscut la golf”.

Fostul premier a menționat că partenera sa preferă discreția și evită expunerea publică. „O să devină cunoscută și nu îi va prinde bine, așa că prefer să o protejez”, a explicat Victor Ponta.

Cristina Petrovici, partenera fostului premier Victor Ponta, cu o diferență de vârstă de aproximativ 20 de ani, este o figură discretă, dar cu o influență notabilă în domeniul sportului.

Originară din Cluj-Napoca, ea și-a dezvoltat o carieră remarcabilă în managementul evenimentelor și în industria golfului, activând atât pe plan național, cât și internațional. Interesul comun pentru sport a fost și motivul întâlnirii celor doi, care s-au cunoscut pe un teren de golf din Turcia, scrie viva.ro.