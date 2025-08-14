Politica Victor Ponta atacă dur Realitatea TV și apără tranzacția G4Media - Radu Budeanu







Victor Ponta a publicat o postare în care afirmă că, de peste patru ani, participă aproape săptămânal la emisiunile „Gândul Live” și că „niciodată” nu i s-a spus ce să spună sau ce să evite.

În același text, Ponta lansează un atac virulent la adresa Realitatea TV, pe care o acuză de propagandă, dezinformare și nerespectarea regulilor din audiovizual. Totul în contextul tranzacției G4Media - Radu Budeanu.

Ponta spune că este invitat cel mai des de Marius Țucă, dar participă constant și la emisiunile altor jurnaliști din trust. Potrivit lui, nu a simțit niciodată „că se supără patronul” în funcție de relația sa cu partide sau lideri politici:

„Niciodată nu mi-a spus cineva din trustul «Gândul» ce să spun, ce să nu spun sau ce să nu mai spun. Am fost mereu liber în tot ceea ce am spus și, din acest motiv, am mers cu plăcere.”

În același registru, Ponta susține că nu vede un pericol pentru jurnaliștii de la G4Media, pe care îi „cunoaște și respectă”, deși „fără simpatii” deosebite. În opinia sa, „marea îngrijorare a deontologilor” ar fi „doar propagandă”.

Cea mai dură parte a textului vizează Realitatea TV. Ponta afirmă, între altele, că postul ar fi „patronat de un condamnat penal”, că ar prelua „temele propagandei rusești”, ar „submina valorile democratice”, ar sfida CNA și ar acționa ca un „mardeiaș media” pentru lideri politici. El mai spune că trustul ar avea datorii către stat, în timp ce ar încasa „milioane de euro” din subvențiile partidelor.

„Când avem un trust ca Realitatea TV, patronat de un condamnat penal și reprezentat seară de seară de personaje cu obsesii compulsive și afecțiuni psihice, revărsate în minciuni și jigniri; care preia toate temele propagandei rusești și subminează direct valorile democratice și încrederea publică; un trust care evazionează statul român neplătind, de ani de zile, taxe și impozite, dar încasează milioane de euro direct din subvenția bugetară a partidelor politice; care sfidează CNA, legile și bunul-simț și acționează pe post de „mardeiaș media” pentru cei care îi supără pe șefii de partide – atunci știm unde este adevărata problemă", afirmă Ponta în postare.

Ponta lărgește cadrul acuzațiilor, vorbind despre un „stat nefuncțional” în care Guvernul „mărește taxele și impozitele populației” pentru a păstra subvențiile partidelor, bani care ar ajunge inclusiv la companii media „ce nu plătesc taxe”. El propune o dihotomie a breslei: jurnaliști „care se vând Sistemului” și jurnaliști „care își fac meseria onest”.

În final, mesajul său este unul de mobilizare civică: „Haideți să fim vigilenți cu lucrurile cu adevărat periculoase din țara noastră!”

Intervenția lui Victor Ponta vine pe fondul discuțiilor mai largi despre independența editorială, finanțarea presei din subvenții politice și rolul CNA în sancționarea derapajelor.

În postare, Ponta spune că va continua să apară la „Gândul Live” și insistă că nu a simțit presiuni editoriale în cadrul acestui trust.