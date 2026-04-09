Mihai Neamțu (AUR) vrea să aducă în Parlament conducerea CNA, după retragerea licențelor Realitatea Plus și Gold FM

Comisia de Cultură a Camerei Deputaților a convocat, joi, conducerea CNA în Parlament, după retragerea licențelor Realitatea Plus și Gold FM. „Decizia CNA de a retrage licențele ridică semne serioase de întrebare privind respectarea principiului proporţionalităţii”, a anunțat AUR, într-un comunicat.

Comisia pentru Cultură a Camerei Deputaților, condusă de deputatul AUR Mihail Neamțu, a convocat conducerea CNA în Parlament joi, de la ora 14:00, pentru a oferi explicații privind retragerea licențelor Realitatea Plus și Gold FM, precum și asupra unor suspiciuni care vizează activitatea instituției.

„Decizia CNA de a retrage licenţele ridică semne serioase de întrebare privind respectarea principiului proporţionalităţii şi impactul asupra libertăţii presei şi pluralismului mediatic”, se arată în comunicat.

Președintele Comisiei, Mihail Neamțu, a cerut clarificări privind eventuale influențe politice în adoptarea acestor măsuri.

„Sunt vizate şi suspiciuni de tratament selectiv în aplicarea sancţiunilor, precum şi existenţa unui dublu standard între radiodifuzori. Totodată, CNA trebuie să răspundă acuzaţiilor privind utilizarea fondurilor publice, proceduri de achiziţii netransparente şi cheltuieli nejustificate. Comisia de Cultură subliniază că aceste clarificări sunt esenţiale pentru garantarea transparenţei şi a respectării cadrului legal în domeniul audiovizualului”, a transmis AUR.

CNA a decis, marți, retragerea licenței Realitatea Plus din cauza unor amenzi neplătite din 2024, iar postul urma să se închidă după primirea notificării oficiale. Miercuri, CNA a rediscutat situația și a menținut decizia, pe care a transmis-o televiziunii.

Închiderea postului TV a fost evitată după ce Curtea de Apel București a suspendat miercuri decizia.

„Admite cererea de suspendare. Dispune suspendarea executării Deciziei CNA nr. 259/07.04.2026. Executorie. Ia act că reclamanta şi-a rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicarea hotărârii, cererea urmând a se depune la Curtea de Apel Bucureşti”, a decis CAB.