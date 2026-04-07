CNA a decis retragerea licenței pentru Gold FM, postul de radio controlat de Cozmin Gușă

Decizia adoptată de Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) în ședința de marți privind retragerea licenței audiovizuale pentru Gold FM marchează una dintre cele mai severe sancțiuni aplicate unui radiodifuzor în România. Măsura vine în urma acumulării de amenzi neachitate.

Postul de radio este controlat de familia lui Cozmin Gușă, iar sancțiunile repetate primite de-a lungul timpului au dus, în final, la această decizie extremă din partea autorității de reglementare.

Potrivit informațiilor oficiale, motivul central al retragerii licenței îl reprezintă neplata la termen a amenzilor aplicate de CNA. În conformitate cu legislația în vigoare, radiodifuzorii care nu își achită sancțiunile financiare riscă măsuri progresive, care pot culmina cu retragerea licenței.

În cazul Gold FM, instituția a constatat că sancțiunile aplicate anterior nu au fost urmate de conformare, ceea ce a determinat adoptarea unei măsuri definitive. Retragerea licenței nu este o sancțiune aplicată frecvent, fiind utilizată în situații în care alte măsuri nu au avut efect.

Această decizie subliniază rolul CNA de garant al respectării normelor audiovizuale și al disciplinei financiare în rândul operatorilor media.

De-a lungul timpului, Gold FM a fost sancționat de mai multe ori de către CNA. Aceste sancțiuni au vizat conținutul difuzat, dar și alte abateri de la normele impuse de legislația audiovizuală.

Acumularea acestor sancțiuni, coroborată cu neplata amenzilor, a fost factorul decisiv în retragerea licenței. În mod obișnuit, CNA aplică sancțiuni progresive, de la somații și amenzi până la suspendarea emisiei sau retragerea licenței.

În acest caz, instituția a considerat că toate etapele anterioare au fost depășite fără ca radiodifuzorul să se conformeze obligațiilor legale.

Cozmin Gușă este o figură cunoscută în spațiul public românesc, cu o carieră care a inclus atât activitate politică, cât și implicare în zona media.

Acesta a fost secretar general al Partidul Social Democrat în perioada în care partidul era condus de Adrian Năstase. Ulterior, a ocupat aceeași funcție în cadrul Partidul Democrat, în perioada în care lider era Traian Băsescu.

Pe lângă activitatea politică, Gușă a fost implicat și în mass-media, fiind asociat cu Realitatea TV și fondator al Partidul Inițiativa Națională.

Legătura cu Gold FM este realizată prin intermediul familiei sale, postul fiind controlat de aceasta.

Din punct de vedere juridic, retragerea licenței audiovizuale implică pierderea dreptului de a emite. În absența unei decizii favorabile în instanță, postul de radio nu mai poate funcționa.

Radiodifuzorii sancționați au posibilitatea de a contesta decizia CNA în instanță și de a solicita suspendarea efectelor acesteia până la soluționarea definitivă a cazului. Nu există însă, în acest moment, informații oficiale privind o astfel de acțiune în cazul Gold FM.

Decizia CNA privind Gold FM nu este un caz izolat, ci se înscrie într-un context mai larg de măsuri aplicate operatorilor media care nu respectă obligațiile legale.

Un exemplu relevant este cel al Realitatea Plus, unde CNA a invocat, de asemenea, neplata amenzilor ca motiv pentru intervenție. În acel caz, postul a acumulat sancțiuni repetate, iar instituția a semnalat public problemele legate de respectarea legislației audiovizuale și a obligațiilor financiare.