O jurnalistă dezvăluie culisele Realitatea TV. Presiuni pentru știri false și țepe financiare sub paravanul insolvenței

Jurnalista Miruna Munteanu a publicat o mărturie explozivă din perioada în care a colaborat cu Realitatea TV, dezvăluind mecanismele toxice prin care patronatul încerca să dicteze agenda publică folosind știri false. Dar și modul în care starea de insolvență a companiei era folosită ca armă pentru a nu-i mai plăti pe jurnaliștii independenți.

O relatare care completează mărturia lui Bogdan Muzgoci.

Într-o postare publică, Munteanu, care a realizat emisiunea „România politică” și a colaborat cu postul între 2010 și 2013, a relatat un episod definitoriu petrecut în luna august 2013, la scurt timp după ce televiziunea fusese preluată de tandemul Cozmin Gușă – Maricel Păcuraru.

Jurnalista povestește cum a primit un telefon direct de la Cozmin Gușă, cu care nu mai discutase niciodată până atunci, acesta oferindu-i un presupus „super-pont” pe care se aștepta să-l lanseze pe post în emisiunea ce urma peste câteva ore.

Respectând regulile jurnalistice, Miruna Munteanu a verificat informația, descoperind rapid că ceea ce îi spusese Gușă era fals. Pe scurt, era vorba despre un „fonfleu cretin, imediat demontabil”. A decis să nu îl menționeze în emisiune. Totuși, subiectul a fost ridicat la fileu de moderatoare, care primise evident același instructaj din partea patronatului.

Refuzând să participe la dezinformare, Munteanu a demontat pontul în direct, declarând sec că „informația nu se confirmă și că pare o scorneală politicianistă prost însăilată”. În aceeași zi, câteva ore mai târziu, același subiect fals era promovat intens de vedeta de atunci a postului.

„Treaba lui, mi-am zis, fiecare să-și aibă grija propriei reputații. El a ajuns europarlamentar, eu, o vreme, șomeră”, notează ironic jurnalista.

După actul său de insubordonare editorială, patronatul nu a concediat-o direct, ci a apelat la o metodă mult mai perversă. Jurnalista a continuat să onoreze contractul, care prevedea două apariții pe săptămână, timp de încă două luni, însă banii au încetat complet să mai intre în cont.

Când a încercat să își recupereze banii munciți, s-a lovit de zidul insolvenței în care se afla compania operatoare, Realitatea Media SA. Faptul că televiziunea era protejată juridic de insolvență a lăsat-o fără pârghii legale reale.

„Am mai plătit aiurea niște bani pentru un așa-zis proces de mediere. Sunt, până în ziua de azi, înscrisă în lista creditorilor acestui post. Am niște mii de euro de încasat, pe care știu că nu am să-i văd niciodată. Să-și ia Gușă lumânări de banii ăștia!”, a relatat Munteanu.

Mărturia Mirunei Munteanu de pe Facebook vine într-un moment în care brandul Realitatea se află din nou în mijlocul unui scandal legat de datorii și amenzi neplătite, care a culminat cu retragerea licenței Realitatea Plus de către CNA în primăvara acestui an.

Jurnalista își încheie relatarea trăgând un semnal de alarmă despre complicitatea autorităților în distrugerea presei de calitate, permițând funcționarea unor suveici financiare care fraudează angajații și statul: „De ce m-am decis să povestesc acum acest episod? Pentru că statul nu face niciun bine jurnalismului tolerând instituții de presă care joacă constant în limita externă a legii”.