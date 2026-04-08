Adevărata istorie a televiziunii „Realitatea”: 18 ani de datorii la stat, sute de milioane neplătiți, numele implicate (2008–2026)

CNA a decis să retragă licența Realitatea Plus la 7 aprilie 2026. Nu s-a închis doar un post de televiziune. S-a rupt, în sfârșit, un lanț al slăbiciunilor Statului.

Pe ecran, Realitatea Plus poza în tribună anti-sistem. Lupta cu Statul-Paralel, care o protejase ani la rând.

Era când fan Călin Georgescu, când anti-Georgescu. În acte, sistemul fiscal o urmărea printre insolvențe, sancțiuni și circuite de firme.

Așa că atunci când CNA a tăiat licența, iar ANAF a vorbit despre 259 de milioane de lei datorii în grup, nu s-a închis doar o televiziune. S-a văzut, în sfârșit, mecanismul infracțional din spatele unui conglomerat media. În care șantajul mediatic juca un rol important. O spun ca unul care a simțit pe pielea lui ce înseamnă să fii atacat ani la rând de o gașcă de cozi de topor, travestiți în jurnaliști. Doar pentru că am refuzat să cedez EVZ lui Maricel Păcuraru.

Un conglomerat care intră în istorie prin mai multe nume grele și mai multe firme-surogat: de la epoca Sorin Ovidiu Vîntu și Elan Schwartzenberg, la faza Cozmin Gușă, iar apoi la dominația familiei lui Maricel Păcuraru.

Ce s-a schimbat, din etapă în etapă, au fost vehiculele juridice. Ce a rămas la locul lui a fost modelul: datorii, insolvență, mutarea activității și relansarea pe altă firmă.

Prima “gaură” mare s-a făcut în vremea Realitatea Media SA, firma care a operat vechea Realitatea TV. Patroni: Cozmin Gușă și Maricel Păcuraru.

Societatea a intrat în insolvență în septembrie 2011, cu datorii de aproximativ 115 milioane de lei, iar la 1 aprilie 2019 Curtea de Apel București a respins planul de reorganizare și a împins compania în faliment. La final, arăta groaznic...

Masa credală totală: peste 353.000.000 lei (aprox. 75 milioane euro la acea dată).

Datorii totale către stat (ANAF): aprox. 127.000.000 lei (din care 88.700.000 lei reprezentau contribuții de pensii - CAS reținute și nevirate, iar 34.100.000 lei contribuții de sănătate - CASS).

Timp de aproape 8 ani, o durată record pentru România, televiziunea a funcționat sub protecția legii. Această protecție a fost folosită nu pentru reorganizare, ci ca paravan pentru acumularea de noi datorii la bugetul asigurărilor sociale. Angajaților li se rețineau pe hârtie contribuțiile, dar nu ajungeau la stat.

Cunoscând iminența falimentului Realitatea Media SA, patronatul Gușă-Păcuraru a executat planul de avarie. În toamna lui 2019, cu câteva ore înainte ca Realitatea TV să fie scoasă din grilă, jurnaliștii și aparatura au fost mutați pe o altă firmă controlată de aceeași sferă de interese: Geopol International SRL. Această firmă deținea deja o licență pentru un post numit Realitatea Plus.

Deși pornea ca o companie „curată”, fără datoriile istorice, Geopol International a preluat modelul de business. Încasăm, dar nu plătim decât forțați…

Finalul anului 2023. Datele Ministerului Finanțelor arată că Geopol International SRL acumulase deja datorii totale de peste 6.000.000 de lei (aprox. 1,2 milioane de euro).

Octombrie 2023. Sub presiunea acestor noi datorii, firma Geopol International SRL intră și ea în insolvență, la propria cerere.

Așa că nici Geopol nu a rămas mult timp „vehiculul salvator”. În acte, structura s-a mutat rapid în cercul familiei Păcuraru: în 2022, la Geopol apăreau ca asociați Alexandra Beatrice Bertalan Păcuraru și Fundația „Maricel Păcuraru Alături de Tine”, al cărei membru fondator este Maricel Păcuraru. La acel moment, procentele nu mai ieșeau din familie, ci doar se plimbau în interiorul ei.

Pasul următor a venit în 2023. Realitatea Plus a fost mutată de pe Geopol, fosta firmă a lui Cozmin Gușă, pe PHG Media Invest, firmă controlată de familia Păcuraru.

Presa a arătat explicit că PHG Media Invest este deținută de Daniela Madi Păcuraru, soția lui Maricel Păcuraru, iar deciziile CNA din 2024 și 2026 arată deja fără echivoc că licența și sancțiunile pentru Realitatea Plus erau pe numele PHG MEDIA-INVEST S.R.L.

Firma pe care ajunsese licența unei televiziuni naționale apărea în datele financiare cu o amprentă economică minusculă: pentru 2024, PHG Media Invest figurează cu o cifră de afaceri de aproximativ 70.000 lei, pierdere de circa 103.144 lei și 0 angajați; pentru 2023, tot firma raporta doar 110.000 lei cifră de afaceri și 1 angajat.

Cu alte cuvinte, în acte, operatorul unei televiziuni naționale arăta mai degrabă ca o cochilie decât ca o companie media solidă.

Între timp, CNA a continuat să dea postului sancțiuni pentru mizeriile de limbaj, prezentate drept anchete jurnalistice. Postul nu le plătea, doar le contesta. Retragerea licenței din 7 aprilie 2026 n-a fost, deci, un accident. A fost ultimul pas după un lung șir de abateri și sancțiuni.

Iar în aceeași zi, statul a venit și cu partea pe care CNA nu o poate acoperi: banii. ANAF a anunțat intensificarea măsurilor de control și recuperare într-un grup de firme controlate de proprietarul și administratorul Realitatea Plus.

Instituția a vorbit despre un grup de peste 70 de societăți, cu datorii totale la buget de peste 259 milioane de lei, despre transferuri de peste 10 milioane de lei către entități și persoane afiliate, despre creditori interni de peste 30 milioane lei și, mai grav, despre un „tipar recurent” în care unele societăți au intrat succesiv în insolvență și faliment, beneficiind de suspendarea executării silite și continuându-și activitatea prin entități afiliate.

Este vorba despre grupul din jurul Realității Plus și al lui Maricel Păcuraru.

Așa arată, pusă cap la cap, povestea ultimilor ani: Vîntu și Schwartzenberg în etapa vechii Realitatea TV, Gușă în faza Geopol, apoi familia Păcuraru, Maricel Păcuraru, Daniela Madi Păcuraru, iar în acte, la un moment dat, și Alexandra Păcuraru.

Numele s-au schimbat, firmele s-au schimbat, licențele au fost mutate, dar mecanismul a rămas același: compania veche se scufundă, compania nouă preia emisia, iar statul rămâne să alerge după bani.

Un maraton care durează de 18 ani, dar care azi pare că a ajuns la finiș...