Dincolo de discursul anti-sistem, AUR devine un partid „ca oricare altul”, sedus de mirajul puterii

Recentele mișcări de pe scena politică, dezvăluite de stiripesurse.ro, scot la iveală o transformare profundă a partidului condus de George Simion. Analizând negocierile purtate de AUR în culise, omul de afaceri Adrian Homan concluzionează că formațiunea a abandonat retorica radicală în favoarea jocurilor politice clasice, demonstrând că a devenit un partid ca oricare altul, atras iremediabil de putere.

Potrivit informațiilor publicate pe surse, AUR a jucat la două capete în ultimele zile, încercând să obțină avantaje atât de la PNL, cât și de la PSD. Pentru Adrian Homan, aceste acțiuni demitizează imaginea de partid „anti-sistem” pe care AUR și-a construit-o în ultimii ani.

Informațiile conform cărora George Simion ar fi ajuns la o înțelegere cu liderul liberal Ilie Bolojan demonstrează un pragmatism tranzacțional evident. În schimbul susținerii Guvernului în Parlament și al renunțării la moțiunea de cenzură, AUR ar urma să primească voturi pentru propriile proiecte legislative de la liberali.

În viziunea lui Adrian Homan, această mișcare nu este altceva decât o încercare disperată a AUR de a scăpa de izolarea politică. Partidul este dispus să susțină exact structurile pe care le contesta vehement în stradă, doar pentru a câștiga eticheta de formațiune „frecventabilă” și pentru a-și securiza o felie de influență la nivel înalt.

Dovada supremă a comportamentului de partid tradițional vine, însă, din relația cu social-democrații. Stiripesurse.ro notează că AUR ar fi încercat să negocieze o intrare la guvernare alături de PSD, dar s-a lovit de refuzul categoric al lui Sorin Grindeanu.

Reacția AUR a fost una tipică politicii dâmbovițene vechi: liderii formațiunii și-au schimbat brusc discursul și au declanșat o avalanșă de atacuri la adresa PSD.

Analiza lui Homan subliniază că aceste atacuri nu sunt bazate pe o ideologie sau pe un interes cetățenesc real, ci sunt pur și simplu o vendetă politică, generată de frustrarea de a nu fi fost acceptați la masa puterii.

Tabloul este completat de semnalele din administrația locală, unde AUR caută deja alianțe punctuale, cum ar fi posibila colaborare cu primarul liberal Ciprian Ciucu în București.

Concluzia trasă de Adrian Homan după informația dată de stiripesurse.ro este una tranșantă: AUR a trecut granița de la mișcare civic-rebelă la partid de sistem. Ticăloșit, cum îi spuneau...

Sedus de avantajele guvernării și de influența administrativă, partidul lui George Simion demonstrează că, în spatele discursurilor zgomotoase, regulile jocului sunt aceleași: negocieri pe funcții, voturi la schimb și alianțe dictate de interesul de moment.