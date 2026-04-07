CNA o contrazice pe Anca Alexandrescu și anunță că istoria postului Realitatea s-a încheiat

Decizia Consiliului Național al Audiovizualului schimbă radical situația posturilor Realitatea Plus și Gold FM, care urmează să își întrerupă emisia după retragerea licențelor. Deși prezentatoarea Anca Alexandrescu a anunțat pe Facebook că postul la care lucrează va emite online, vicepreședintele CNA a explicat pentru Hotnews că acest lucru nu va fi posibil.

Consiliul Național al Audiovizualului a hotărât marți retragerea licențelor de emisie pentru Realitatea Plus și Gold FM, în contextul neachitării amenzilor primite pentru încălcarea legislației din domeniu. Măsura a fost luată în urma unei analize care a inclus și date transmise de ANAF, a anunțat vicepreședintele instituției, Valentin Jucan. Potrivit acestuia, emisia celor două posturi ar urma să fie oprită cel mai probabil în cursul zilei de miercuri.

Valentin Jucan a explicat că autoritatea va transmite decizia atât operatorilor de cablu, cât și furnizorilor de internet, pentru a preveni continuarea difuzării în mediul online.

„Concomitent, vom transmite decizia noastră și companiilor de cablu, să se asigure că nu transmit un post fără licență și, de asemenea, vom transmite aceeași decizie și platformelor, respectiv ISP-iștilor (n.r. Internet Service Providers), astfel încât postul să nu mai aibă posibilitatea de a emite în același format în mediul online”, a spus Jucan.

El a mai spus că situația plății amenzilor a fost analizată pentru toți radiodifuzorii, nu doar pentru aceste două posturi.

Referitor la Realitatea Plus, Jucan a afirmat că sancțiunile neachitate datează încă din 2024, fără ca instituția să primească dovada plății, conform prevederilor legale.

„De asemenea, am primit de la ANAF, în ultimele săptămâni, și documente suplimentare care ne-au ajutat să luăm această decizie, pentru că s-au limpezit extrem de multe lucruri, cu privire la modalitatea de înregistrare, de plată, de executare și de contestare a deciziilor respective. Odată alcătuită evidența acestor amenzi, aceasta a fost pusă pe ordinea de zi a CNA. Vreau să vă zic că verificarea la nivelul CNA a fost făcută pentru toți radiodifuzorii, nu pentru unul anume”, a afirmat Jucan.

În același context, vicepreședintele CNA a menționat că și Gold FM înregistrează amenzi restante din anii 2024 și 2025.

În prima reacție publică, realizatoarea Anca Alexandrescu a susținut că postul va continua să emită în mediul online până la soluționarea situației în instanță. Valentin Jucan a explicat însă că o eventuală continuare a emisiei în aceeași formulă ar echivala cu retransmiterea unui post fără licență.

La scurt timp după anunțul deciziei, Anca Alexandrescu a transmis pe Facebook că televiziunea va contesta măsura și că intenționează să continue emisia pe internet.

„Bine ați venit în dictatură! Da, e adevărat că CNA-ul ne-a ridicat licența deși toate amenzile sunt plătite (inclusiv cele suspendate de instanță)! V-am spus că asta vor face! Dar nu ne vom opri! Vom contesta în instanță și vom emite în continuare pe online! Și dacă e nevoie și din fața Palatului Victoria și de la Cotroceni! Așa că ne vedem diseară de la ora 21 pe toate platformele online!”, a transmis Anca Alexandrescu.

„P.S. Tuturor celor care înjură, mă jignesc și se bucură de această decizie le spun atât: mă voi ruga pentru voi! Nu cedăm!”, a încheiat moderatoarea.