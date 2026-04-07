Decizia luată de CNA în cazul postului Realitatea Plus nu are legătură cu Georgescu. Explicația jurnalistului Dan Andronic

După ce reprezentanții Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) au decis să retragă licența televiziunii Realitatea Plus, unele voci din fruntea postului au asociat hotărârea cu o „lovitură dată de sistem”.

De asemenea, acestea susțin că decizia ar ascunde o încercare de a-l bloca pe Călin Georgescu. Ideea este susținută și de susținătorii televiziunii pe rețelele de socializare. În acest context, jurnalistul Dan Andronic a amintit că amenzile neplătite au lăsat o gaură uriașă în bugetul statului.

„Aud că CNA a retras licența Realitatea Plus pentru amenzi neplătite de peste 100.000 de euro. Nu mă bucură vestea, dar dacă o să auziți că i-au închis pentru că erau cu Georgescu, este o prostie! E o decizie economică, mai ales că lasă o gaură la bugetul statului de peste 50 de milioane de euro.

Dacă statul își făcea treaba, o rezolvau de la primele trei luni de taxe neplătite! Acum 10 ani! Concluzia? Gașca de securiști care i-a protejat până acum intră în retragere”, a scris cunoscutul jurnalist pe Facebook.

În timpul unei ședințe publice, CNA a evaluat amenzile neplătite de televiziunile din România și a constatat că Realitatea Plus are 28 de amenzi neachitate din 2024, în valoare totală de 605.000 de lei. Amenzile aferente anului 2025 au fost achitate, conform raportului prezentat în ședință.

Decizia a fost luată după mai multe ore de dezbateri la care au participat și reprezentanți ai PHG Media. S-a discutat inclusiv despre amânarea analizării cazului, însă propunerea nu a primit suficiente voturi. Vicepreședintele CNA, Valentin Jucan, a înaintat retragerea licenței invocând neplata amenzilor. Membrii Georgică Severin și Lucian Dindirică nu au participat la vot.

Legea audiovizualului prevede că retragerea licenței poate fi aplicată în cazul neplății sancțiunilor dacă titularul nu dovedește achitarea acestora în termen de șase luni. Totodată, licența poate fi retrasă dacă postul nu începe difuzarea la termen, își suspendă emisia pe perioade lungi sau nu respectă regulile privind structura proprietății în audiovizual.

Propunerea de retragere a fost aprobată în unanimitate de membrii prezenți: Valentin Jucan, Monica Gubernat, Dorina Rusu, Daniel Bârsan, Ionel Palăr, Mircea Toma și Vasile Bănescu. Pe pagina ei de Facebook, Anca Alexandrescu a anunțat că Realitatea Plus va emite online în următoarea perioadă.