CNA a retras licența Realitatea Plus din cauza amenzilor neplătite

Consiliul Național al Audiovizualului a decis, în ședință publică, retragerea licenței postului Realitatea Plus, din cauza unor amenzi neachitate din 2024. Decizia vizează televiziunea operată de compania PHG Media și vine după analizarea situației sancțiunilor restante. Postul urmează să își oprească emisia după primirea notificării oficiale.

Consiliul Național al Audiovizualului a analizat, în cadrul unei ședințe publice, situația amenzilor neplătite de posturile TV din România. În urma raportului prezentat, a reieșit că Realitatea Plus figurează cu mai multe sancțiuni neachitate din anul 2024. Este vorba despre un total de 28 de amenzi, care însumează 605.000 de lei. În același timp, în cadrul ședinței s-a arătat că sancțiunile aferente anului 2025 au fost achitate de televiziune.

Decizia a fost luată după mai multe ore de dezbateri la care au participat și reprezentanți ai societății PHG Media, compania care operează postul. În timpul discuțiilor, a fost avansată inclusiv varianta amânării analizării cazului pentru o ședință viitoare. Propunerea nu a întrunit însă numărul necesar de voturi pentru a fi adoptată.

Ulterior, vicepreședintele CNA, Valentin Jucan, a propus retragerea licenței Realitatea Plus, invocând neplata amenzilor. Membrii CNA Georgică Severin și Lucian Dindirică nu au participat la vot.

Propunerea a fost aprobată în unanimitate de membrii prezenți: Valentin Jucan, Monica Gubernat, Dorina Rusu, Daniel Bârsan, Ionel Palăr, Mircea Toma și Vasile Bănescu.

Potrivit procedurii, Realitatea Plus urmează să își înceteze emisia după primirea informării oficiale din partea Consiliului Național al Audiovizualului.

Legea audiovizualului stabilește clar situațiile în care Consiliul Național al Audiovizualului poate decide retragerea licenței unui post de televiziune. Una dintre aceste situații vizează neplata sancțiunilor aplicate, în condițiile în care titularul nu prezintă dovada achitării amenzilor în termen de șase luni de la momentul sancționării.

Pe lângă această prevedere, legislația mai include și alte cazuri în care licența poate fi retrasă. De exemplu, dacă un post nu începe difuzarea în termenul stabilit după obținerea licenței sau dacă întrerupe emisia pentru perioade îndelungate, fie din motive tehnice, fie din cauze imputabile titularului. De asemenea, nerespectarea regulilor privind structura proprietății în audiovizual poate duce la aceeași măsură.

Totodată, legea prevede că retragerea licenței poate avea loc și la cererea titularului, însă în cele mai multe cazuri decizia intervine ca urmare a unor abateri sau obligații neîndeplinite. În acest context, respectarea termenelor legale și a sancțiunilor impuse de autoritate devine esențială pentru menținerea dreptului de a emite.