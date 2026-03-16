Românii au preferat să se uite la Survivor decât la Călin Georgescu. Ce audiențe a avut Realitatea Plus

Călin Georgescu, fost candidat la președinție, a revenit în spațiul public după o perioadă în care nu a mai avut apariții. Duminică seară, invitat la o emisiune difuzată de Realitatea Plus, el a vorbit despre mai multe subiecte, printre care și anularea alegerilor. Interviul a fost urmărit la nivel național, în medie pe minut, de aproape 460.000 de români, potrivit Paginademedia.

La nivel național, interviul cu Georgescu a fost urmărit, în medie pe minut, de aproape 460.000 de români. Cifra depășește de peste două ori media postului în Prime-Time, care în februarie a fost de 190.000 de telespectatori.

Astfel, Realitatea Plus a urcat pe locul cinci în topul audiențelor, față de locul nouă, media postului în februarie. Lider pe interval a fost Antena 1, cu emisiunea Survivor.

La nivelul orașelor, aproape 300.000 de telespectatori au urmărit interviul difuzat de Realitatea Plus, audiență peste media postului, care în februarie a fost de 120.000. Și pe acest segment, Realitatea Plus s-a clasat pe locul cinci, iar Survivor a ocupat prima poziție. Pe locul al treilea s-a situat meciul FCSB – Metaloglobus, transmis de DigiSport.

Realitatea Plus a înregistrat audiențe mai mari și pe publicul comercial, cu aproape 80.000 de telespectatori, de peste trei ori mai mulți decât media din februarie, de 24.000. Dacă în februarie postul se situa după locul zece pe acest segment, pe 15 martie a intrat în top 5. Prima poziție pe publicul comercial a fost ocupată de Pro TV.

Audiența posturilor TV de duminică, 15 martie, pe intervalul 21.00–22.20, când Realitatea a difuzat interviul cu Călin Georgescu, la nivel național:

Antena 1 – 1.092.000 de telespectatori Pro TV – 1.017.000 Kanal D – 650.000 DigiSport – 465.000 Realitatea – 455.000 România – 280.000

Audienţa posturilor TV duminică, 15 martie, pe intervalul interviului cu Călin Georgescu (21.00–22.20), în mediul urban:

Antena 1 – 655.000 Pro TV – 590.000 DigiSport – 295.000 Kanal D – 290.000 Realitatea – 286.000 România TV – 175.000

Audienţa posturilor TV duminică, 15 martie, pe intervalul interviului cu Călin Georgescu (21.00–22.20), pe segmentul comercial 21-54 de ani:

Pro TV – 300.000 Antena 1 – 290.000 DigiSport – 122.000 Kanal D – 85.000 Realitatea – 78.000 Digi 24 – 44.000