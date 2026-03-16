Când dezvăluise Călin Georgescu întâlnirea cu Sebastian Ghiță. Interviul în care a vorbit despre sistem

Robert Turcescu și invitatul său, Adrian Severin au discutat, azi, în podcastul difuzat de evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România despre un subiect care a făcut vâlvă. Întâlnirea pe care Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din România, a avut-o cu Sebastian Ghiță, om de afaceri, patronul România TV.

Robert Turcescu nu a fost surprins despre afirmațiile făcute de Georgescu, duminică seara, la Realitatea Plus. Pentru că prezentase detalii despre întâlnire, în cartea pe care a scris-o după alegerile anulate în 2024.

„Toată lumea a așteptat aseară interviulul cu Călin Georgescu și a fost un interviu tare, cu o audiență foarte mare, dar înainte de interviu tot primeam telefoane de la unii și alții care îmi spuneau, ai văzut ce a zis Ghiță? Înregistrarea cu Ghiță, am ascultat înregistrarea cu Ghiță. Zic da, am auzit ce a zis Ghiță și nu mă miră absolut deloc. Cum adică nu te miră? Că s-a dus Georgescu, s-a întâlnit cu Ghiță la Belgrad, au stat de vorbă nu știu ce, i-a spus că o să fie președinte. Și zic: băi, aceștia. Mai puneți-mă mâna și pe carte, dați-o naibii de treabă”, a spus Robert Turcescu. Jurnalistul a continuat să explice:

„Luna, noiembrie anul trecut am publicat o carte. Se numește „Înapoi la turul 2”. În cuvântul în deschidere, ăsta pe care l-am scris eu aici, în care am zis cine uită nu merită, zic eu la un moment dat aici, zic nu veți citi o dizertație academică de ce s-a întâmplat cu anualarea alegerilor prezidențiale.

Și am zis: interviurile din acest volum sunt declarații ale martorilor și trăitorilor evenimentelor petrecute, iar valoarea acestor mărturii va crește în timp. Dar unii n-au vrut să citească. Au zis, lasă, bă, dă-l naibii pe Turcescu, bă. A scos el acolo carte și ne-o bagă sub ochi. Cartea se deschide cu un interviu cu Călin Georgescu. Este făcut în prima săptămână a lunii septembrie în 2025.”

Realizatorul podcastului a citat din carte, fragmentele din interviul pe care i l-a luat anul trecut lui Georgescu.

„Chiar vă gândeați că veți ieși pe locul întâi după primul tur al alegerilor? Și Călin Georgescu zice 100%. 100%. Și eu zic, în ciuda faptului că sondajele de opinie nu indicau nimic de genul ăsta, nici n-aveau cum că nu luau în calcul.

Și am avut grijă chiar eu să nu ia în calcul. Ați avut grijă? Fac eu ochii mari întrebând. Da, zice, am avut grijă. Adică, explică Georgescu, știam niște băieți de-ai sistemului în piață care făceau afaceri și fac și acum, cât ori mai face, cu sistemul, cu statul. Și cu mult înainte să înceapă campania, m-am dus la ei și le-am zis, uite domnule, aș avea și eu nevoie de o sponsorizare. Dar eu nu aveam nevoie de nimic și știam că o să mă refuze. Sigur, se purtau frumos, spune Călin Georgescu.”

Robert Turcescu a relatat mai departe, că Georgescu îi povestise că s-a întânit cu personaje importante din sistem. „Georgescu spunea, din septembrie anul trecut, în interviuri cu subsemnatul, că s-a întâlnit cu tot soiul de personaje. Iar Ghiță este, până una alta, din câte știu eu, încă patronul România TV.

Care este televiziunea de știri cu cea mai mare audiență din această țară. Și în condițiile astea te duci, toți candidații, Băsescu s-a întâlnit cu Vântu în parcare când a candidat, că era Realitatea TV, era nevoie de susținere în toată povestea asta. Toți președinții s-au întâlnit Iohannis, cu Voiculescu, cu tăi, te întâlnești, ai nevoie de sprijin în campanie, ca așa să fac campanile de când e cerul și pământul”, a mai spus jurnalistul.