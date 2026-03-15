Victor Ponta critică bugetul pe 2026: Neserios, o să ne fie mai rău. Nu au ce căuta cu USR, e o grupare antiromânească

Victor Ponta, fostul premier al României, critică dur guvernul și modul în care a fost elaborat bugetul de stat pe 2026, avertizând asupra impactului asupra economiei, investițiilor și copiilor.

Fostul premier Victor Ponta a declarat că întârzierea adoptării bugetului de stat ar putea avea efecte negative asupra economiei și investițiilor publice. „Probabil din aprilie să mai înceapă ceva, dar am pierdut trei luni din an, neavând buget. Au si ghinion, că nici nu se pricep, dar a început și războiul. Care va exploda prețurile. Alea 16 miliarde sunt prețul pentru a avea USR la guvernare. Pentru mine a fost clar de la început că nu au fost votați de români”, a spus Ponta, la România TV.

Fostul lider social-democrat a atras atenția și asupra contextului internațional și a lipsei de experiență a unor membri ai actualului guvern, care ar putea agrava situația economică în perioada următoare. El a făcut referire și la impactul tensiunilor geopolitice asupra prețurilor.

Victor Ponta a acuzat partidul Uniunea Salvați România de influență disproporționată în guvern și de politici considerate de el dăunătoare „Eu nu vreau să mai deschid subiectul, că e unul dureros, dar am văzut ce pot să facă și unui copil. Probabil d-aia sunt speriați și domnul Bolojan și alții, că le e frică de propaganda unora care stau în Maldive și ne spun nouă că nu ar trebui să aibă românii pensie”, a afirmat fostul premier.

El a criticat și implementarea proiectelor de mediu și energie, menționând că acestea nu vor fi demarate sub conducerea ministrului responsabil: „La mediu, nu o să avem niciun proiect pe energie demarat cât o să fie doamna Buzăianu. Asta e ideea, sunt implementați și sprijiniți. Ei fac, cu acceptul domnului Bolojan, tot ce vor.”

Referindu-se la bugetul aprobat, Victor Ponta l-a descris drept „neserios” și a criticat nivelul împrumuturilor și alocările pentru domenii precum educația, cultura și sportul. „O să ne fie mai rău, e un buget neserios. Prevede să ne împrumutăm cât Ciolacu, Cîțu, nu e nicio diferență. Dar măcar să zică că au dat ceva la Educație. Nimic, niciun ban în plus. La ce ne mai trebuie școala? Fă-te USR-ist și gata. Ce sport, ce cultură? Nici pe David Popovici nu l-au plătit. Angajări la stat se fac doar în ministerele USR-iste. E guvernul USR, făcut de un partid care a luat 10%”, a spus el.

Ponta a criticat și modul în care guvernul interacționează cu Parlamentul: „Parlamentul, sincer… Eu am și întrebat la ce mai trebuie, dacă acum toate sunt asumări și ordonanțe? Asta e gândirea lor, de ce să vină în Parlament? A zis Grindeanu că bagă amendamente, au zis că nu, că nu ai voie amendamente la bugetul de stat. Eu chemam oamenii, negociam, dădeam la biserici, la spitale. Ei nu. Păi și atunci de ce ne mai țineți în Parlament?”.

Fostul premier a făcut și o comparație controversată între acțiunile USR și regimurile istorice totalitare: „Dar în istorie doar naziștii, comuniștii și acum USR-iștii se războiesc cu copiii. Iar România ce câștigă din circul ăsta? Cică stabilitate. Asta e stabilitate?”

În ceea ce privește implicarea sa în deciziile politice actuale, Victor Ponta a declarat: „Nu stiu, nu sunt parte a deciziilor. Eu mi-am spus părerea, nu au ce căuta cu USR. USR e o grupare antiromânească. Măcar PSD, cu toate neajunsurile, mereu au fost pentru România și au fost cu frică de Dumnezeu.”